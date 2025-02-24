Папа Франциск второй день в критическом состоянии

Папа Римский Франциск второй день подряд находится в критическом состоянии. Он получает кислород через носовые канюли, также у него обнаружили начальную почечную недостаточность. Об этом информирует Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, передает УНН.

Детали

Vatican News в воскресенье, 23 февраля сообщили, что Папа Франциск получил два курса концентрата эритроцитов, что принесло пользу и восстановило показатели гемоглобина.

Тромбоцитопения остается стабильной, однако некоторые анализы крови свидетельствуют о начальной, легкой почечной недостаточности, которая находится под контролем - говорится в заметке Vatican News.

Также отмечается, что понтифик получает высокопоточную кислородную терапию через носовые канюли, остается в сознании и хорошо ориентируется.

Из-за сложности клинической картины и необходимости ожидания результатов фармакологической терапии прогноз относительно результатов лечения Папы Франциска остается "сдержанным".

Кроме того, указано, что утром, в апартаментах, обустроенных на 10-м этаже, Папа принял участие в мессе вместе с теми, кто заботится о нем в течение этих дней пребывания в больнице.

Напомним

В субботу, 22 февраля сообщалось, что Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии после астматического респираторного криза. Ему сделали переливание крови, однако прогноз неопределенный.

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