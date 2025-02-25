Палатка Папы Франциска только что выросла - Ватикан

Состояние здоровья Папы Франциска демонстрирует положительную динамику, хотя врачи сохраняют осторожность в прогнозах. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.

Детали

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, 24 февраля у понтифика не зафиксировано никаких новых респираторных кризов, а результаты медицинских обследований свидетельствуют об улучшении.

Согласно официальному сообщению, незначительная почечная недостаточность не вызывает беспокойства, а кислородная терапия продолжается с постепенным уменьшением интенсивности. Несмотря на общую сложность клинической картины, Папа Франциск смог вернуться к работе и даже совершил телефонный звонок в приход в Газе, выразив поддержку местным верующим.

Святейший Отец поблагодарил всех, кто молится за его здоровье, и выразил благодарность за проявление солидарности.

Напомним,

Недавно было проинформировано, что Папа Франциск второй день находится в критическом состоянии из-за респираторного криза. У него обнаружена начальная почечная недостаточность, он получает кислородную терапию и переливание крови.

Папа Франциск второй день в критическом состоянии