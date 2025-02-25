Палатка Папы Франциска только что выросла - Ватикан
Киев • УНН
Папа Франциск демонстрирует положительную динамику в лечении респираторного криза и почечной недостаточности. Понтифик даже смог осуществить телефонный звонок в приход в Газе.
Состояние здоровья Папы Франциска демонстрирует положительную динамику, хотя врачи сохраняют осторожность в прогнозах. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.
Детали
Как сообщает пресс-служба Святого Престола, 24 февраля у понтифика не зафиксировано никаких новых респираторных кризов, а результаты медицинских обследований свидетельствуют об улучшении.
Согласно официальному сообщению, незначительная почечная недостаточность не вызывает беспокойства, а кислородная терапия продолжается с постепенным уменьшением интенсивности. Несмотря на общую сложность клинической картины, Папа Франциск смог вернуться к работе и даже совершил телефонный звонок в приход в Газе, выразив поддержку местным верующим.
Святейший Отец поблагодарил всех, кто молится за его здоровье, и выразил благодарность за проявление солидарности.
Напомним,
Недавно было проинформировано, что Папа Франциск второй день находится в критическом состоянии из-за респираторного криза. У него обнаружена начальная почечная недостаточность, он получает кислородную терапию и переливание крови.
Папа Франциск второй день в критическом состоянии24.02.25, 03:50 • 24093 просмотра