ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження російського ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області. У ніч на 5 вересня ударні дрони ССО уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію комплексу.
Деталі
Як повідомляється, у ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку, під час якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області.
Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, за даними ССО, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження.
В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"
