ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Ексклюзив
07:19 • 4142 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 7718 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 12925 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 13522 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 27323 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44173 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54266 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60248 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56886 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 84708 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА
21 вересня, 23:14
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п'ять влучань
21 вересня, 23:50
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА
22 вересня, 01:27
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість
02:50
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
05:42
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 58419 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 08:41
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження російського ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області. У ніч на 5 вересня ударні дрони ССО уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію комплексу.

ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження російського ЗРК С-400 "Тріумф", який виявили в Калузькій області, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, у ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку, під час якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області. 

Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, за даними ССО, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження. 

В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"

- зазначили у ССО ЗСУ у соцмережах.

Генштаб підтвердив ураження логістичного пункту розподілу дронів та полкового складу БК окупантів22.09.25, 09:54 • 1148 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Ракетна система С-400