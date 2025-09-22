ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение российского ЗРК С-400 "Триумф", который обнаружили в Калужской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружила комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.

После получения визуального подтверждения объекта, по данным ССО, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения.

В результате успешных действий, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" - отметили в ССО ВСУ в соцсетях.

Генштаб подтвердил поражение логистического пункта распределения дронов и полкового склада БК оккупантов