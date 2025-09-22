ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
07:19 • 4120 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 7692 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 12905 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 13508 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 27315 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44166 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54262 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56883 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 84701 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90730 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
На Полтавщине горит предприятие в результате попадания БПЛА - ОВА21 сентября, 23:14 • 3862 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 11094 просмотра
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 6086 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 11403 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 4724 просмотра
публикации
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 4120 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 12905 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 58409 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 40807 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 84701 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожье
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 4856 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 74984 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 98002 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 45210 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 44553 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
Ми-8
YouTube
E-6 Mercury

ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение российского ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. В ночь на 5 сентября ударные дроны ССО поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию комплекса.

ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение российского ЗРК С-400 "Триумф", который обнаружили в Калужской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружила комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.

После получения визуального подтверждения объекта, по данным ССО, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения.

В результате успешных действий, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"

- отметили в ССО ВСУ в соцсетях.

Генштаб подтвердил поражение логистического пункта распределения дронов и полкового склада БК оккупантов22.09.25, 09:54 • 1146 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Ракетная система С-400