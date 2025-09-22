ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение российского ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. В ночь на 5 сентября ударные дроны ССО поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию комплекса.
Детали
Как сообщается, в ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружила комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.
После получения визуального подтверждения объекта, по данным ССО, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения.
В результате успешных действий, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
