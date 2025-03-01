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США відправляє 3 тис. військових та бронетехніку на кордон з Мексикою

Київ • УНН

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Міністр оборони США наказав направити додаткові війська та бронемашини Stryker на південний кордон. Серед військових будуть спеціалісти з інженерії, розвідки та зв'язків з громадськістю.

США відправляє 3 тис. військових та бронетехніку на кордон з Мексикою

Міністр оборони США Піт Хегсет у п'ятницю, 28 лютого, наказав додатково відправити від 2,5 до 3 тис. військовослужбовців та броньовані машини Stryker на південний кордон США. Про це пише The Washington Post, з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, серед солдатів, яких відправлять на кордон з Мексикою, зокрема, військові, які спеціалізуються на інженерній справі, розвідці та зв'язках з громадськістю.

Як пише видання, розгортання військ на кордоні планувалося з січня і продовжується попри різке скорочення кількості перетинів кордону з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа. 

Наказ про відправку додаткових військ є частиною місії, яку адміністрація Трампа ініціювала задля припинення перетину кордону США нелегальними мігрантами, додали у виданні. 

Довідково

З 2019 року понад 600 000 дітей перетнули кордон між США і Мексикою без батьків. Десятки тисяч вже були депортовані в минулому.

Ще один інцидент, про який пише La Nacion.

Під час публічних слухань щодо державного бюджету в Олбані головний адміністративний суддя Джозеф Заяс заявив, що ICE затримує нелегальних іноземців у суді. Він також висловив занепокоєння щодо впливу цих практик на спільноту мігрантів.

Додамо

Адміністрація Трампа відновила програму, яка дозволяє місцевій владі та владі штатів зупиняти людей на вулицях, щоб запитати їх про їхній імміграційний статус, що викликає занепокоєння серед захисників громадянських прав. Ця програма, відома як модель "цільової групи" відповідно до програми 287(g), була призупинена в 2012 році після кількох звинувачень у зловживаннях, включаючи расове профілювання та дискримінацію.

Нагадаємо

За даними DHS, у США заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів протягом першого місяця президентства Трампа у 2025 році. Адміністрація також розглядає нові заходи для прискорення депортації.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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