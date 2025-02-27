США заарештували понад 20 тисяч нелегалів за перший місяць президентства Трампа

Згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) у США, затримано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів. Така кількість нарахована за перший місяць президентства Дональда Трампа у 2025 році. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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За повідомленням видання, адміністрація Трампа розпочала імміграційну операцію одразу після його інавгурації. Так, протягом перших кількох тижнів публікувалися щоденні дані про арешти.

Видання зазначило, що кількість арештів імміграційною службою США в спільнотах перевищила показники адміністрації Джо Байдена. Минулого фінансового року за Байдена Служба імміграційного та митного контролю (ICE) провела близько 33 000 таких арештів.

Президент Трамп і його адміністрація рятують життя щодня завдяки діям, які адмінистрація робить для забезпечення безпеки кордону і депортації нелегальних іноземних злочинців. Сотні тисяч з цих людей були впущені в цю країну нелегально. США відправляє їх додому, і їм ніколи не буде дозволено повернутися,