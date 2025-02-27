США заарештували понад 20 тисяч нелегалів за перший місяць президентства Трампа
Київ • УНН
За даними DHS, у США заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів протягом першого місяця президентства Трампа у 2025 році. Адміністрація також розглядає нові заходи для прискорення депортації.
Згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) у США, затримано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів. Така кількість нарахована за перший місяць президентства Дональда Трампа у 2025 році. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За повідомленням видання, адміністрація Трампа розпочала імміграційну операцію одразу після його інавгурації. Так, протягом перших кількох тижнів публікувалися щоденні дані про арешти.
Видання зазначило, що кількість арештів імміграційною службою США в спільнотах перевищила показники адміністрації Джо Байдена. Минулого фінансового року за Байдена Служба імміграційного та митного контролю (ICE) провела близько 33 000 таких арештів.
Президент Трамп і його адміністрація рятують життя щодня завдяки діям, які адмінистрація робить для забезпечення безпеки кордону і депортації нелегальних іноземних злочинців. Сотні тисяч з цих людей були впущені в цю країну нелегально. США відправляє їх додому, і їм ніколи не буде дозволено повернутися,
Високопосадовці Трампа висловили розчарування темпами арештів, що призвело до відставки виконувача обов'язків директора ICE минулого тижня.
Згідно з внутрішньою службовою запискою, отриманою агентством Reuters, Трамп нещодавно здійснив низку кроків зі збільшення кількості арештів, зокрема доручив агентам ICE вистежити й депортувати тисячі дітей-мігрантів, які в'їхали в країну без батьків.
Його адміністрація також розглядає можливість введення у воєнний час повноважень щодо прискорення депортації деяких нелегальних іммігрантів.
Кілька інших директив адміністрації Трампа були оскаржені в суді, включно з останнім рішенням федерального судді в Сіетлі, що призупиняє дію указу Трампа про припинення прийому біженців і фінансування.
Нагадаємо
ICE розробила чотириетапну програму для відстеження та депортації сотень тисяч неповнолітніх мігрантів у США. Адміністрація Трампа відновлює жорсткі заходи імміграційного контролю, включаючи затримання в судах.