США арестовали более 20 тысяч нелегалов за первый месяц президентства Трампа
Киев • УНН
По данным DHS, в США арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов в течение первого месяца президентства Трампа в 2025 году. Администрация также рассматривает новые меры для ускорения депортации.
Согласно данным Министерства внутренней безопасности (DHS) в США, задержано более 20 тысяч нелегальных мигрантов. Такое количество насчитано за первый месяц президентства Дональда Трампа в 2025 году. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По сообщению издания, администрация Трампа начала иммиграционную операцию сразу после его инаугурации. Так, в течение первых нескольких недель публиковались ежедневные данные об арестах.
Издание отметило, что количество арестов иммиграционной службой США в сообществах превысило показатели администрации Джо Байдена. В прошлом финансовом году при Байдене Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) провела около 33 000 таких арестов.
Президент Трамп и его администрация спасают жизни каждый день благодаря действиям, которые администрация предпринимает для обеспечения безопасности границы и депортации нелегальных иностранных преступников. Сотни тысяч из этих людей были впущены в эту страну нелегально. США отправляет их домой, и им никогда не будет позволено вернуться,
Высокопоставленные чиновники Трампа выразили разочарование темпами арестов, что привело к отставке исполняющего обязанности директора ICE на прошлой неделе.
Согласно внутренней служебной записке, полученной агентством Reuters, Трамп недавно предпринял ряд шагов по увеличению количества арестов, в частности поручил агентам ICE выследить и депортировать тысячи детей-мигрантов, которые въехали в страну без родителей.
Его администрация также рассматривает возможность введения в военное время полномочий по ускорению депортации некоторых нелегальных иммигрантов.
Несколько других директив администрации Трампа были обжалованы в суде, включая последнее решение федерального судьи в Сиэтле, приостанавливающее действие указа Трампа о прекращении приема беженцев и финансирования.
Напомним
ICE разработала четырехэтапную программу для отслеживания и депортации сотен тысяч несовершеннолетних мигрантов в США. Администрация Трампа возобновляет жесткие меры иммиграционного контроля, включая задержания в судах.