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США отправляет 3 тыс. военных и бронетехнику на границу с Мексикой

Киев • УНН

 • 40968 просмотра

Министр обороны США приказал направить дополнительные войска и бронемашины Stryker на южную границу. Среди военных будут специалисты по инженерии, разведке и связям с общественностью.

США отправляет 3 тыс. военных и бронетехнику на границу с Мексикой

Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу, 28 февраля, приказал дополнительно отправить от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих и бронированные машины Stryker на южную границу США. Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По словам источников, среди солдат, которых отправят на границу с Мексикой, в частности, военные, специализирующиеся на инженерном деле, разведке и связях с общественностью.

Как пишет издание, развертывание войск на границе планировалось с января и продолжается несмотря на резкое сокращение количества пересечений границы с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа. 

Приказ об отправке дополнительных войск является частью миссии, которую администрация Трампа инициировала для прекращения пересечения границы США нелегальными мигрантами, добавили в издании. 

Справочно

С 2019 года более 600 000 детей пересекли границу между США и Мексикой без родителей. Десятки тысяч уже были депортированы в прошлом.

Еще один инцидент, о котором пишет La Nacion.

Во время публичных слушаний по государственному бюджету в Олбани главный административный судья Джозеф Заяс заявил, что ICE задерживает нелегальных иностранцев в суде. Он также выразил обеспокоенность относительно влияния этих практик на сообщество мигрантов.

Добавим

Администрация Трампа возобновила программу, которая позволяет местным властям и властям штатов останавливать людей на улицах, чтобы спросить их об их иммиграционном статусе, что вызывает беспокойство среди защитников гражданских прав. Эта программа, известная как модель "целевой группы" в соответствии с программой 287(g), была приостановлена в 2012 году после нескольких обвинений в злоупотреблениях, включая расовое профилирование и дискриминацию.

Напомним,

По данным DHS, в США арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов в течение первого месяца президентства Трампа в 2025 году. Администрация также рассматривает новые меры для ускорения депортации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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