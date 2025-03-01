США отправляет 3 тыс. военных и бронетехнику на границу с Мексикой
Киев • УНН
Министр обороны США приказал направить дополнительные войска и бронемашины Stryker на южную границу. Среди военных будут специалисты по инженерии, разведке и связям с общественностью.
Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу, 28 февраля, приказал дополнительно отправить от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих и бронированные машины Stryker на южную границу США. Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По словам источников, среди солдат, которых отправят на границу с Мексикой, в частности, военные, специализирующиеся на инженерном деле, разведке и связях с общественностью.
Как пишет издание, развертывание войск на границе планировалось с января и продолжается несмотря на резкое сокращение количества пересечений границы с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.
Приказ об отправке дополнительных войск является частью миссии, которую администрация Трампа инициировала для прекращения пересечения границы США нелегальными мигрантами, добавили в издании.
Справочно
С 2019 года более 600 000 детей пересекли границу между США и Мексикой без родителей. Десятки тысяч уже были депортированы в прошлом.
Еще один инцидент, о котором пишет La Nacion.
Во время публичных слушаний по государственному бюджету в Олбани главный административный судья Джозеф Заяс заявил, что ICE задерживает нелегальных иностранцев в суде. Он также выразил обеспокоенность относительно влияния этих практик на сообщество мигрантов.
Добавим
Администрация Трампа возобновила программу, которая позволяет местным властям и властям штатов останавливать людей на улицах, чтобы спросить их об их иммиграционном статусе, что вызывает беспокойство среди защитников гражданских прав. Эта программа, известная как модель "целевой группы" в соответствии с программой 287(g), была приостановлена в 2012 году после нескольких обвинений в злоупотреблениях, включая расовое профилирование и дискриминацию.
Напомним,
По данным DHS, в США арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов в течение первого месяца президентства Трампа в 2025 году. Администрация также рассматривает новые меры для ускорения депортации.