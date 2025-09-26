$41.490.08
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 11026 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 8572 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 10587 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 15316 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 19231 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 28876 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34450 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38949 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28386 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 4558 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19472 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27817 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 33369 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 41240 перегляди
Актуальне
США схвалили продаж Німеччині ракет AIM-120D-3 на 1,23 млрд доларів: деталі

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Державний департамент США схвалив продаж Німеччині 400 ракет класу "повітря-повітря" AIM-120D-3. Вартість угоди з допоміжним обладнанням та послугами становить 1,23 мільярда доларів.

США схвалили продаж Німеччині ракет AIM-120D-3 на 1,23 млрд доларів: деталі

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Німеччині удосконалених ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120D-3. Вартість ракет разом з відповідним обладнанням склала близько 1,23 мільярда доларів, повідомляє УНН з посиланням на Агентство оборонної співпраці при міністерстві війни США.

Деталі

За даними відомства, німецький уряд зробив запит на придбання 400 таких ракет. Крім них, Німеччині продадуть допоміжне обладнання та супутні послуги підтримки. Головним підрядником буде корпорація RTX, розташована в Арлінгтоні (штат Вірджинія), додали в Агентстві.

У Пентагоні зазначили, що цей крок дозволить покращити можливості Федеративної Республіки Німеччини протистояти поточним та майбутнім загрозам.

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю зброї на суму майже 6 мільярдів доларів.

Євген Устименко

