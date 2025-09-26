США схвалили продаж Німеччині ракет AIM-120D-3 на 1,23 млрд доларів: деталі
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив продаж Німеччині 400 ракет класу "повітря-повітря" AIM-120D-3. Вартість угоди з допоміжним обладнанням та послугами становить 1,23 мільярда доларів.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Німеччині удосконалених ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120D-3. Вартість ракет разом з відповідним обладнанням склала близько 1,23 мільярда доларів, повідомляє УНН з посиланням на Агентство оборонної співпраці при міністерстві війни США.
Деталі
За даними відомства, німецький уряд зробив запит на придбання 400 таких ракет. Крім них, Німеччині продадуть допоміжне обладнання та супутні послуги підтримки. Головним підрядником буде корпорація RTX, розташована в Арлінгтоні (штат Вірджинія), додали в Агентстві.
У Пентагоні зазначили, що цей крок дозволить покращити можливості Федеративної Республіки Німеччини протистояти поточним та майбутнім загрозам.
