США одобрили продажу Германии ракет AIM-120D-3 на 1,23 млрд долларов: детали
Киев • УНН
Государственный департамент США одобрил продажу Германии 400 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D-3. Стоимость сделки со вспомогательным оборудованием и услугами составляет 1,23 миллиарда долларов.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Германии усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D-3. Стоимость ракет вместе с соответствующим оборудованием составила около 1,23 миллиарда долларов, сообщает УНН со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества при министерстве войны США.
Детали
По данным ведомства, немецкое правительство запросило приобретение 400 таких ракет. Кроме них, Германии продадут вспомогательное оборудование и сопутствующие услуги поддержки. Главным подрядчиком будет корпорация RTX, расположенная в Арлингтоне (штат Вирджиния), добавили в Агентстве.
В Пентагоне отметили, что этот шаг позволит улучшить возможности Федеративной Республики Германии противостоять текущим и будущим угрозам.
