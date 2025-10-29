$42.070.07
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 40519 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 30435 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 35358 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 60460 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 35749 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 26621 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21923 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17113 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 55276 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
The Guardian

США пропонували пілоту Мадуро винагороду за перенаправлення літака президента Венесуели для арешту диктатора - АР

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Федеральний агент США пропонував особистому пілоту президента Венесуели Ніколаса Мадуро таємно перенаправити його літак у місце, де американські спецслужби могли б його заарештувати. За це льотчику обіцяли винагороду, але пілот відмовився.

США пропонували пілоту Мадуро винагороду за перенаправлення літака президента Венесуели для арешту диктатора - АР

Федеральний агент США пропонував особистому пілоту президента Венесуели Ніколаса Мадуро таємно перенаправити його літак у місце, де американські спецслужби могли б його заарештувати. За це льотчику обіцяли винагороду. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на кількох неназваних чинних та колишніх американських посадовців, а також одного з опонентів венесуельського лідера, інформує УНН.

Деталі

Видання також переглянуло та підтвердило листування між агентом та пілотом. Так, агент Міністерства внутрішньої безпеки США зробив пропозицію полковнику ВПС Венесуели Бітнеру Вільєгасу під час таємної зустрічі в ангарі аеропорту Домініканської Республіки.

Розмова була напруженою, і пілот ухилився від відповіді, хоча й надав агенту, Едвіну Лопесу, номер свого мобільного телефону - знак того, що він може бути зацікавлений у допомозі уряду США

- пише видання.

Вказується, що протягом наступних 16 місяців американський агент підтримував зв’язок із пілотом через зашифровані месенджери, навіть після своєї відставки. За словами співрозмовників ЗМІ, історія "має всі риси шпигунського трилера".

Адміністрація Трампа дозволила ЦРУ таємні операції у Венесуелі з метою усунення Мадуро - NYT16.10.25, 03:30 • 3755 переглядiв

Операція почалася у квітні 2024 року за президентства Джо Байдена, коли до посольства США в Домінікані звернувся інформатор з відомостями про літаки, якими користувався Мадуро. Лопес, колишній рейнджер армії США, отримав дозвіл на розслідування і вийшов на Вільєгаса - особистого пілота президента Венесуели.

Коли розмова завершилася, Лопес висловив свою пропозицію: в обмін на таємне перевезення Мадуро до США, пілот стане дуже багатим і улюбленим мільйонами своїх співвітчизників. Місце зустрічі може бути на вибір пілота: Домініканська Республіка, Пуерто-Рико або військова база США в затоці Гуантанамо на Кубі

- йдеться у статті.

Після цієї невдачі Лопес продовжував писати йому, надсилаючи посилання на пресрелізи Мінʼюсту США про винагороду в 50 мільйонів доларів за затримання Мадуро. Зрештою Вільєгас заблокував агента, звинувативши його в боягузтві, написавши: "Ми, венесуельці, з іншого тіста. Ми не зрадники".

Згодом опоненти Мадуро спробували його залякати, публічно натякнувши на можливу зраду Вільєгаса. Американський політик Маршалл Біллінгслі привітав пілота з днем народження в соцмережі X, опублікувавши його фото, зроблене під час зустрічі з Лопесом.

За кілька хвилин після цього один з президентських літаків Мадуро несподівано повернувся в Каракас. У соцмережах припускали, що пілота затримали. Проте через кілька днів Вільєгас зʼявився в ефірі державного телебачення поруч з очільником МВС країни Діосдадо Кабелло, який назвав його "непохитним патріотом".

Нагадаємо

Напередодні Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором" для провокування війни зі США. Заява президента Ніколаса Мадуро пролунала на тлі розгортання американського есмінця USS Gravely поблизу Венесуели.

"Вони будуть мертві" - Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією 24.10.25, 02:30 • 3710 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство національної безпеки США
Ніколас Мадуро
Сполучені Штати Америки