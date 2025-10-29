США пропонували пілоту Мадуро винагороду за перенаправлення літака президента Венесуели для арешту диктатора - АР

Федеральний агент США пропонував особистому пілоту президента Венесуели Ніколаса Мадуро таємно перенаправити його літак у місце, де американські спецслужби могли б його заарештувати. За це льотчику обіцяли винагороду. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на кількох неназваних чинних та колишніх американських посадовців, а також одного з опонентів венесуельського лідера, інформує УНН.

Деталі

Видання також переглянуло та підтвердило листування між агентом та пілотом. Так, агент Міністерства внутрішньої безпеки США зробив пропозицію полковнику ВПС Венесуели Бітнеру Вільєгасу під час таємної зустрічі в ангарі аеропорту Домініканської Республіки.

Розмова була напруженою, і пілот ухилився від відповіді, хоча й надав агенту, Едвіну Лопесу, номер свого мобільного телефону - знак того, що він може бути зацікавлений у допомозі уряду США - пише видання.

Вказується, що протягом наступних 16 місяців американський агент підтримував зв’язок із пілотом через зашифровані месенджери, навіть після своєї відставки. За словами співрозмовників ЗМІ, історія "має всі риси шпигунського трилера".

Операція почалася у квітні 2024 року за президентства Джо Байдена, коли до посольства США в Домінікані звернувся інформатор з відомостями про літаки, якими користувався Мадуро. Лопес, колишній рейнджер армії США, отримав дозвіл на розслідування і вийшов на Вільєгаса - особистого пілота президента Венесуели.

Коли розмова завершилася, Лопес висловив свою пропозицію: в обмін на таємне перевезення Мадуро до США, пілот стане дуже багатим і улюбленим мільйонами своїх співвітчизників. Місце зустрічі може бути на вибір пілота: Домініканська Республіка, Пуерто-Рико або військова база США в затоці Гуантанамо на Кубі - йдеться у статті.

Після цієї невдачі Лопес продовжував писати йому, надсилаючи посилання на пресрелізи Мінʼюсту США про винагороду в 50 мільйонів доларів за затримання Мадуро. Зрештою Вільєгас заблокував агента, звинувативши його в боягузтві, написавши: "Ми, венесуельці, з іншого тіста. Ми не зрадники".

Згодом опоненти Мадуро спробували його залякати, публічно натякнувши на можливу зраду Вільєгаса. Американський політик Маршалл Біллінгслі привітав пілота з днем народження в соцмережі X, опублікувавши його фото, зроблене під час зустрічі з Лопесом.

За кілька хвилин після цього один з президентських літаків Мадуро несподівано повернувся в Каракас. У соцмережах припускали, що пілота затримали. Проте через кілька днів Вільєгас зʼявився в ефірі державного телебачення поруч з очільником МВС країни Діосдадо Кабелло, який назвав його "непохитним патріотом".

Нагадаємо

Напередодні Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором" для провокування війни зі США. Заява президента Ніколаса Мадуро пролунала на тлі розгортання американського есмінця USS Gravely поблизу Венесуели.

