США предлагали пилоту Мадуро вознаграждение за перенаправление самолета президента Венесуэлы для ареста диктатора - АР

Федеральный агент США предлагал личному пилоту президента Венесуэлы Николаса Мадуро тайно перенаправить его самолет в место, где американские спецслужбы могли бы его арестовать. За это летчику обещали вознаграждение. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на нескольких неназванных действующих и бывших американских чиновников, а также одного из оппонентов венесуэльского лидера, информирует УНН.

Детали

Издание также просмотрело и подтвердило переписку между агентом и пилотом. Так, агент Министерства внутренней безопасности США сделал предложение полковнику ВВС Венесуэлы Битнеру Вильегасу во время тайной встречи в ангаре аэропорта Доминиканской Республики.

Разговор был напряженным, и пилот уклонился от ответа, хотя и предоставил агенту, Эдвину Лопесу, номер своего мобильного телефона — знак того, что он может быть заинтересован в помощи правительству США — пишет издание.

Указывается, что в течение следующих 16 месяцев американский агент поддерживал связь с пилотом через зашифрованные мессенджеры, даже после своей отставки. По словам собеседников СМИ, история "имеет все черты шпионского триллера".

Операция началась в апреле 2024 года при президентстве Джо Байдена, когда в посольство США в Доминикане обратился информатор со сведениями о самолетах, которыми пользовался Мадуро. Лопес, бывший рейнджер армии США, получил разрешение на расследование и вышел на Вильегаса — личного пилота президента Венесуэлы.

Когда разговор завершился, Лопес высказал свое предложение: в обмен на тайную перевозку Мадуро в США, пилот станет очень богатым и любимым миллионами своих соотечественников. Место встречи может быть на выбор пилота: Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или военная база США в заливе Гуантанамо на Кубе — говорится в статье.

После этой неудачи Лопес продолжал писать ему, отправляя ссылки на пресс-релизы Минюста США о вознаграждении в 50 миллионов долларов за задержание Мадуро. В конце концов Вильегас заблокировал агента, обвинив его в трусости, написав: "Мы, венесуэльцы, из другого теста. Мы не предатели".

Впоследствии оппоненты Мадуро попытались его запугать, публично намекнув на возможное предательство Вильегаса. Американский политик Маршалл Биллингсли поздравил пилота с днем рождения в соцсети X, опубликовав его фото, сделанное во время встречи с Лопесом.

Через несколько минут после этого один из президентских самолетов Мадуро неожиданно вернулся в Каракас. В соцсетях предполагали, что пилота задержали. Однако через несколько дней Вильегас появился в эфире государственного телевидения рядом с главой МВД страны Диосдадо Кабельо, который назвал его "непоколебимым патриотом".

Напомним

Накануне Венесуэла объявила о задержании агентов ЦРУ, обвинив их в подготовке "атаки под фальшивым флагом" для провоцирования войны с США. Заявление президента Николаса Мадуро прозвучало на фоне развертывания американского эсминца USS Gravely вблизи Венесуэлы.

