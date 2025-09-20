США прагнуть включити закупівлі Індією російської нафти в торговельні переговори - Bloomberg

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 15729 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 27094 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 34674 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 29475 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 36036 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 48824 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 29937 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 40255 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39967 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 50227 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 10626 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 15171 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 15615 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 14475 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 5866 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 15730 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 34265 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 48826 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 40257 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 67766 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Віталій Кім
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 36041 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 34267 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 18136 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 21145 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 23680 перегляди
Актуальне
МіГ-31
БМ-21 «Град»
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США прагнуть включити закупівлі Індією російської нафти в торговельні переговори - Bloomberg

Київ • УНН

 • 444 перегляди

США намагаються включити закупівлі Індією російської нафти до торговельних переговорів, незважаючи на зростаючий попит в Індії. Індія наполягає на скасуванні додаткових мит на російські енергоносії, посилаючись на енергетичну безпеку.

США прагнуть включити закупівлі Індією російської нафти в торговельні переговори - Bloomberg

США намагаються включити закупівлі нафти Індією у росії до переговорів про торговельну угоду, попри те, що індійські нафтопереробні заводи не планують скорочувати закупівлі російської нафти. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

"США намагаються включити закупівлі нафти Індією у росії до переговорів про торговельну угоду, навіть попри те, що нафтопереробні заводи цієї південноазіатської країни збільшують імпорт, щоб задовольнити зростаючий внутрішній попит", - пише видання.

За словами джерел, американська делегація на чолі з помічником торгового представника США Бренданом Лінчем порушила це питання перед індійськими переговорниками на зустрічі у вівторок. Така вимога є незвичайною, оскільки відносини країни з третьою країною рідко є предметом двосторонніх торговельних переговорів.

"На початку цього тижня група американських урядовців перебувала в Нью-Делі для проведення переговорів, на тлі того, як обидві сторони прагнули пом'якшити напруженість після того, як президент Дональд Трамп ввів 50% митний тариф на товари з Індії. Ознаки відновлення відносин з'явилися після того, як Трамп зателефонував прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді в день його народження цього тижня, що викликало в Нью-Делі обережний оптимізм щодо укладення торговельної угоди", - додає видання.

Під час переговорів у вівторок Індія наполягала на скасуванні додаткового 25-відсоткового збору на закупівлю російських енергоносіїв. Індійський уряд назвав додаткові мита "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і захищав споживання російської нафти як необхідне для енергетичної безпеки.

Індійські нафтопереробні заводи не планують скорочувати закупівлі російської нафти, оскільки попит на паливо на внутрішньому ринку зростає, а уряд не видав жодного розпорядження про скорочення закупівель, зазначає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, подякувавши за підтримку у врегулюванні конфлікту в Україні. Моді підтвердив підтримку ініціатив США щодо мирного врегулювання конфлікту.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Bloomberg
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Україна