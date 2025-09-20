США прагнуть включити закупівлі Індією російської нафти в торговельні переговори - Bloomberg
Київ • УНН
США намагаються включити закупівлі Індією російської нафти до торговельних переговорів, незважаючи на зростаючий попит в Індії. Індія наполягає на скасуванні додаткових мит на російські енергоносії, посилаючись на енергетичну безпеку.
США намагаються включити закупівлі нафти Індією у росії до переговорів про торговельну угоду, попри те, що індійські нафтопереробні заводи не планують скорочувати закупівлі російської нафти. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
"США намагаються включити закупівлі нафти Індією у росії до переговорів про торговельну угоду, навіть попри те, що нафтопереробні заводи цієї південноазіатської країни збільшують імпорт, щоб задовольнити зростаючий внутрішній попит", - пише видання.
За словами джерел, американська делегація на чолі з помічником торгового представника США Бренданом Лінчем порушила це питання перед індійськими переговорниками на зустрічі у вівторок. Така вимога є незвичайною, оскільки відносини країни з третьою країною рідко є предметом двосторонніх торговельних переговорів.
"На початку цього тижня група американських урядовців перебувала в Нью-Делі для проведення переговорів, на тлі того, як обидві сторони прагнули пом'якшити напруженість після того, як президент Дональд Трамп ввів 50% митний тариф на товари з Індії. Ознаки відновлення відносин з'явилися після того, як Трамп зателефонував прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді в день його народження цього тижня, що викликало в Нью-Делі обережний оптимізм щодо укладення торговельної угоди", - додає видання.
Під час переговорів у вівторок Індія наполягала на скасуванні додаткового 25-відсоткового збору на закупівлю російських енергоносіїв. Індійський уряд назвав додаткові мита "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і захищав споживання російської нафти як необхідне для енергетичної безпеки.
Індійські нафтопереробні заводи не планують скорочувати закупівлі російської нафти, оскільки попит на паливо на внутрішньому ринку зростає, а уряд не видав жодного розпорядження про скорочення закупівель, зазначає видання.
