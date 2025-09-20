США стремятся включить закупки Индией российской нефти в торговые переговоры - Bloomberg

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 16133 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 27564 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 34970 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 29796 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 36412 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49163 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 30081 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40497 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 40013 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 50413 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 10841 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 15388 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 15844 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 14713 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 6158 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 16133 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 34603 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49164 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40497 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 67993 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Виталий Ким
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 36416 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 34603 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 18249 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 21248 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 23800 просмотра
Актуальное
МиГ-31
БМ-21 «Град»
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США стремятся включить закупки Индией российской нефти в торговые переговоры - Bloomberg

Киев • УНН

 • 638 просмотра

США пытаются включить закупки Индией российской нефти в торговые переговоры, несмотря на растущий спрос в Индии. Индия настаивает на отмене дополнительных пошлин на российские энергоносители, ссылаясь на энергетическую безопасность.

США стремятся включить закупки Индией российской нефти в торговые переговоры - Bloomberg

США пытаются включить закупки нефти Индией у россии в переговоры о торговом соглашении, несмотря на то, что индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют сокращать закупки российской нефти. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

"США пытаются включить закупки нефти Индией у россии в переговоры о торговом соглашении, даже несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы этой южноазиатской страны увеличивают импорт, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос", - пишет издание.

По словам источников, американская делегация во главе с помощником торгового представителя США Бренданом Линчем подняла этот вопрос перед индийскими переговорщиками на встрече во вторник. Такое требование необычно, поскольку отношения страны с третьей страной редко являются предметом двусторонних торговых переговоров.

"В начале этой недели группа американских чиновников находилась в Нью-Дели для проведения переговоров, на фоне того, как обе стороны стремились смягчить напряженность после того, как президент Дональд Трамп ввел 50% таможенный тариф на товары из Индии. Признаки возобновления отношений появились после того, как Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди в день его рождения на этой неделе, что вызвало в Нью-Дели осторожный оптимизм относительно заключения торгового соглашения", - добавляет издание.

В ходе переговоров во вторник Индия настаивала на отмене дополнительного 25-процентного сбора на закупку российских энергоносителей. Индийское правительство назвало дополнительные пошлины "несправедливыми, необоснованными и неразумными" и защищало потребление российской нефти как необходимое для энергетической безопасности.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют сокращать закупки российской нефти, поскольку спрос на топливо на внутреннем рынке растет, а правительство не издавало никакого распоряжения о сокращении закупок, отмечает издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив за поддержку в урегулировании конфликта в Украине. Моди подтвердил поддержку инициатив США по мирному урегулированию конфликта.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Bloomberg L.P.
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Соединённые Штаты
Украина