США стремятся включить закупки Индией российской нефти в торговые переговоры - Bloomberg
Киев • УНН
США пытаются включить закупки Индией российской нефти в торговые переговоры, несмотря на растущий спрос в Индии. Индия настаивает на отмене дополнительных пошлин на российские энергоносители, ссылаясь на энергетическую безопасность.
Детали
"США пытаются включить закупки нефти Индией у россии в переговоры о торговом соглашении, даже несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы этой южноазиатской страны увеличивают импорт, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос", - пишет издание.
По словам источников, американская делегация во главе с помощником торгового представителя США Бренданом Линчем подняла этот вопрос перед индийскими переговорщиками на встрече во вторник. Такое требование необычно, поскольку отношения страны с третьей страной редко являются предметом двусторонних торговых переговоров.
"В начале этой недели группа американских чиновников находилась в Нью-Дели для проведения переговоров, на фоне того, как обе стороны стремились смягчить напряженность после того, как президент Дональд Трамп ввел 50% таможенный тариф на товары из Индии. Признаки возобновления отношений появились после того, как Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди в день его рождения на этой неделе, что вызвало в Нью-Дели осторожный оптимизм относительно заключения торгового соглашения", - добавляет издание.
В ходе переговоров во вторник Индия настаивала на отмене дополнительного 25-процентного сбора на закупку российских энергоносителей. Индийское правительство назвало дополнительные пошлины "несправедливыми, необоснованными и неразумными" и защищало потребление российской нефти как необходимое для энергетической безопасности.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют сокращать закупки российской нефти, поскольку спрос на топливо на внутреннем рынке растет, а правительство не издавало никакого распоряжения о сокращении закупок, отмечает издание.
Напомним
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив за поддержку в урегулировании конфликта в Украине. Моди подтвердил поддержку инициатив США по мирному урегулированию конфликта.