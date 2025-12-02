США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico

США хочуть повернути росії її заморожені активи в ЄС після підписання мирної угоди щодо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як йдеться в публікації, американські посадовці чітко дали зрозуміти, що їхній план передбачає повернення російських активів після укладення будь-якого мирного договору. Це сталось під час візиту посланця ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана до Вашингтона.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наполягає на ідеї використання російських коштів для підтримки України.

Додатково

Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.

Водночас The Guardian повідомляло, що конфіскація заморожених активів москви для порятунку Києва може бути єдиним шляхом для зупинки війни в Україні і недопущення украдення "угоди", яка наблизить війну в решті Європи.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з проєкту мирної пропозиції США щодо України вилучили пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України під американським керівництвом.