США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзивы
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Американские чиновники намерены вернуть российские активы после заключения мирного договора. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает использовать их для поддержки Украины.

США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico

США хотят вернуть россии ее замороженные активы в ЕС после подписания мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Как говорится в публикации, американские чиновники четко дали понять, что их план предусматривает возвращение российских активов после заключения любого мирного договора. Это произошло во время визита посланника ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана в Вашингтон.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на идее использования российских средств для поддержки Украины.

Дополнительно

Накануне Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности представить юридический текст для репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Это произойдет после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах.

В то же время The Guardian сообщало, что конфискация замороженных активов москвы для спасения Киева может быть единственным путем для остановки войны в Украине и недопущения кражи "сделки", которая приблизит войну в остальной Европе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством.

Евгений Устименко

