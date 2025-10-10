$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 5012 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6302 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18578 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40255 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33245 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39972 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41693 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68400 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63248 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ізраїль схвалив мирну угоду з ХАМАС: очікується звільнення в'язнів, виведення військ, а США направлять у сектор миротворців

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Сполучені Штати відправлять 200 військовослужбовців до Ізраїлю для контролю за дотриманням угоди про припинення вогню в секторі Газа. Ця заява пролунала після того, як уряд Біньяміна Нетаньягу схвалив угоду з ХАМАС, яка включає звільнення всіх ізраїльських заручників.

Ізраїль схвалив мирну угоду з ХАМАС: очікується звільнення в'язнів, виведення військ, а США направлять у сектор миротворців

Ізраїльський уряд схвалив початкову мирну угоду з ХАМАС, яка включає звільнення всіх ізраїльських заручників, припинення вогню та часткове виведення військ з Гази. У США погодилися направити 200 військовослужбовців для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню у секторі Газа.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Сполучені Штати відправлять близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та допомоги у контролі за дотриманням угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Ця заява пролунала після того, як уряд Біньяміна Нетаньягу офіційно схвалив угоду з ХАМАС, яка включає звільнення всіх ізраїльських заручників, припинення вогню та часткове виведення військ з Гази.

Довідково 

Схвалення угоди між сторонами близькосхідного конфлікту відбулося після кількох годин зустрічей між ізраїльськими міністрами, Нетаньяхгу, Стівом Віткоффом, спеціальним посланником президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу та зятем президента США Джаредом Кушнером.

На першому етапі просуваного Трампом плану саме ратифікація угоди є ключовим моментом, що передбачає припинення вогню в Газі через 24 години після остаточного підписання.

Обов'язки сторін

ХАМАС звільнить решти живих та мертвих ізраїльських заручників протягом 72 годин після цього. Після їх повернення Ізраїль звільнить 250 палестинців, які відбувають довічні терміни, та 1700 жителів Гази, яких утримують з 7 жовтня.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки