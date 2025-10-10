Ізраїль схвалив мирну угоду з ХАМАС: очікується звільнення в'язнів, виведення військ, а США направлять у сектор миротворців
Київ • УНН
Ізраїльський уряд схвалив початкову мирну угоду з ХАМАС, яка включає звільнення всіх ізраїльських заручників, припинення вогню та часткове виведення військ з Гази. У США погодилися направити 200 військовослужбовців для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню у секторі Газа.
Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Сполучені Штати відправлять близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та допомоги у контролі за дотриманням угоди про припинення вогню в секторі Газа.
Ця заява пролунала після того, як уряд Біньяміна Нетаньягу офіційно схвалив угоду з ХАМАС, яка включає звільнення всіх ізраїльських заручників, припинення вогню та часткове виведення військ з Гази.
Довідково
Схвалення угоди між сторонами близькосхідного конфлікту відбулося після кількох годин зустрічей між ізраїльськими міністрами, Нетаньяхгу, Стівом Віткоффом, спеціальним посланником президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу та зятем президента США Джаредом Кушнером.
На першому етапі просуваного Трампом плану саме ратифікація угоди є ключовим моментом, що передбачає припинення вогню в Газі через 24 години після остаточного підписання.
Обов'язки сторін
ХАМАС звільнить решти живих та мертвих ізраїльських заручників протягом 72 годин після цього. Після їх повернення Ізраїль звільнить 250 палестинців, які відбувають довічні терміни, та 1700 жителів Гази, яких утримують з 7 жовтня.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.