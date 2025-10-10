Израиль одобрил мирное соглашение с ХАМАС: ожидается освобождение заключенных, вывод войск, а США направят в сектор миротворцев

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 222 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 4910 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 6240 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18551 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 40227 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39958 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41689 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 68366 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63220 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28148 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 19044 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 18930 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 34507 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 19270 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 15491 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56064 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 68368 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63220 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 52712 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 83768 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Андрей Сибига
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56064 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 25500 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 39786 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 56219 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 69852 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent
Вашингтон Пост
МиГ-31

Израиль одобрил мирное соглашение с ХАМАС: ожидается освобождение заключенных, вывод войск, а США направят в сектор миротворцев

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Соединенные Штаты отправят 200 военнослужащих в Израиль для контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это заявление прозвучало после того, как правительство Биньямина Нетаньяху одобрило соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение всех израильских заложников.

Израиль одобрил мирное соглашение с ХАМАС: ожидается освобождение заключенных, вывод войск, а США направят в сектор миротворцев

Израильское правительство одобрило первоначальное мирное соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение всех израильских заложников, прекращение огня и частичный вывод войск из Газы. США согласились направить 200 военнослужащих для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Соединенные Штаты отправят около 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и помощи в контроле за соблюдением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Это заявление прозвучало после того, как правительство Биньямина Нетаньяху официально одобрило соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение всех израильских заложников, прекращение огня и частичный вывод войск из Газы.

Справка 

Одобрение соглашения между сторонами ближневосточного конфликта произошло после нескольких часов встреч между израильскими министрами, Нетаньяху, Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока и зятем президента США Джаредом Кушнером.

На первом этапе продвигаемого Трампом плана именно ратификация соглашения является ключевым моментом, предусматривающим прекращение огня в Газе через 24 часа после окончательного подписания.

Обязанности сторон

ХАМАС освободит оставшихся живых и мертвых израильских заложников в течение 72 часов после этого. После их возвращения Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и 1700 жителей Газы, удерживаемых с 7 октября.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты