Израиль одобрил мирное соглашение с ХАМАС: ожидается освобождение заключенных, вывод войск, а США направят в сектор миротворцев
Киев • УНН
Соединенные Штаты отправят 200 военнослужащих в Израиль для контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это заявление прозвучало после того, как правительство Биньямина Нетаньяху одобрило соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение всех израильских заложников.
Израильское правительство одобрило первоначальное мирное соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение всех израильских заложников, прекращение огня и частичный вывод войск из Газы. США согласились направить 200 военнослужащих для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Подробности
Справка
Одобрение соглашения между сторонами ближневосточного конфликта произошло после нескольких часов встреч между израильскими министрами, Нетаньяху, Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока и зятем президента США Джаредом Кушнером.
На первом этапе продвигаемого Трампом плана именно ратификация соглашения является ключевым моментом, предусматривающим прекращение огня в Газе через 24 часа после окончательного подписания.
Обязанности сторон
ХАМАС освободит оставшихся живых и мертвых израильских заложников в течение 72 часов после этого. После их возвращения Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и 1700 жителей Газы, удерживаемых с 7 октября.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.