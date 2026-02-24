Справу екснардепа Волошина, якого підозрюють у держзраді та неподанні декларації, направили до суду
Київ • УНН
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата IX скликання від ОПЗЖ Олега Волошина, який підозрюється у держзраді та умисному не подання обов’язкової щорічної декларації, передає УНН.
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Як повідомили джерела УНН, мова йде про екснардепа Олега Волошина.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф він перебував на території країни-агресора та свідомо діяв проти України. Обвинувачений систематично поширював пропаганду рф на публічних майданчиках, підтримував усі рішення військово-політичного керівництва рф та виправдовував збройну агресію проти нашої держави. Такими діями він фактично сприяв підривній діяльності ворога.
Крім того, слідство встановило, що обвинувачений умисно не подавав обов’язкові щорічні декларації, порушуючи вимоги фінансового контролю.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації).
ДБР повідомило про підозру у державній зраді та порушенні фінансового контролю екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території рф.