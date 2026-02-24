$43.300.02
14:55
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 2004 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 9668 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 8780 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 23975 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 19562 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18257 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17923 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16585 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22698 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Ракетний комплекс "Тор"

Справу екснардепа Волошина, якого підозрюють у держзраді та неподанні декларації, направили до суду

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Прокурори Офісу Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт щодо екснардепа ОПЗЖ Олега Волошина. Його обвинувачують у держзраді та умисному неподанні щорічної декларації.

Справу екснардепа Волошина, якого підозрюють у держзраді та неподанні декларації, направили до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата IX скликання від ОПЗЖ Олега Волошина, який підозрюється у держзраді та умисному не подання обов’язкової щорічної декларації, передає УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна 

- йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора. 

Як повідомили джерела УНН, мова йде про екснардепа Олега Волошина.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф він перебував на території країни-агресора та свідомо діяв проти України. Обвинувачений систематично поширював пропаганду рф на публічних майданчиках, підтримував усі рішення військово-політичного керівництва рф та виправдовував збройну агресію проти нашої держави. Такими діями він фактично сприяв підривній діяльності ворога.

Крім того, слідство встановило, що обвинувачений умисно не подавав обов’язкові щорічні декларації, порушуючи вимоги фінансового контролю.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації).

Нагадаємо 

ДБР повідомило про підозру у державній зраді та порушенні фінансового контролю екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території рф.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
російська пропаганда
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Україна