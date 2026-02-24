Дело экс-нардепа Волошина, подозреваемого в госизмене и неподаче декларации, направлено в суд
Киев • УНН
Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа ОПЗЖ Олега Волошина. Его обвиняют в госизмене и умышленной неподаче ежегодной декларации.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата IX созыва от ОПЗЖ Олега Волошина, который подозревается в госизмене и умышленном непредставлении обязательной ежегодной декларации, передает УНН.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, обвиняемого в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Как сообщили источники УНН, речь идет об экс-нардепе Олеге Волошине.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ он находился на территории страны-агрессора и сознательно действовал против Украины. Обвиняемый систематически распространял пропаганду РФ на публичных площадках, поддерживал все решения военно-политического руководства РФ и оправдывал вооруженную агрессию против нашего государства. Такими действиями он фактически способствовал подрывной деятельности врага.
Кроме того, следствие установило, что обвиняемый умышленно не подавал обязательные ежегодные декларации, нарушая требования финансового контроля.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст. 366-3 УК Украины (умышленное непредставление декларации).
Напомним
ГБР сообщило о подозрении в государственной измене и нарушении финансового контроля экс-нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории РФ.