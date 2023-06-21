Справа про закрите укриття: директора департаменту КМДА суд відправив під домашній арешт

Цитата

«Клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт з браслетом директору Департаменту задоволено у повному обсязі», - повідомила УНН речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Контекст

Прокуратурою було повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва. Підозрюваний, як повідомляється, не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання, не організував роботу щодо створення фонду захисних споруд та не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням та станом готовності.

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Внаслідок цього, з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об’єкт, за даними прокуратури, виявився придатним для використання, решта є не придатними та обмежено придатними. Частина придатних для використання захисних споруд постійно знаходились в зачиненому стані.

З метою приховування своєї службової недбалості та створення хибного уявлення про ефективність його роботи, як повідомляється, підозрюваний надав вказівку підлеглим працівникам створити в мережі інтернет мапу укриттів Києва та забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту. При цьому до мапи укриттів вносились, у тому числі, відомості про захисні споруди, що були фактично відсутні або не були пристосовані для використання.

Кияни, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку. Про що на адресу Департаменту надійшла не одна сотня скарг, які були проігноровані.

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Слід додати, що підозру начальнику Департаменту було оголошено у межах розслідування трагедії, що сталася 1 червня 2023 року у Деснянському районі Києва, коли від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Трагедія сталася біля укриття, розташованого в приміщенні комунального медичного закладу, двері якого були зачинені.

Під час слідства встановлено, що вказане укриття є фактично єдиною захисною спорудою цивільного захисту, що знаходиться поруч з будинками, у яких мешкали загиблі та травмовані люди. Решта найпростіших укриттів, нанесених на мапу укриттів міста Києва поруч з будинками загиблих та травмованих, були фактично відсутні або зачинені.