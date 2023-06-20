Справа про закрите укриття: повідомлено про підозру директору департаменту КМДА

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"... у межах провадження щодо загибелі та травмування людей через недопуск до укриття під час повітряної тривоги повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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У ході слідства встановлено, що вказане укриття є фактично єдиною захисною спорудою цивільного захисту, що знаходиться поруч з будинками, в яких мешкали загиблі та травмовані люди. Решта найпростіших укриттів, нанесених на мапу укриттів міста Києва поруч з будинками загиблих та травмованих, станом на 1 червня були фактично відсутні або зачинені.

За результатами досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста Києва.

За даними прокуратури, неналежне виконанням службових обов’язків директором Департаменту та відсутність з його боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

"... підозрюваний упродовж часу перебування на вказаній посаді не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання, не організував роботу щодо створення фонду захисних споруд та не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням та станом готовності.

Внаслідок цього, з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об’єкт виявився придатним для використання, решта є не придатними та обмежено придатними. Частина придатних для використання захисних споруд постійно знаходились в зачиненому стані", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, підозрюваний не вжив жодних заходів реагування на наказ Департаменту освіти і науки КМДА від 31.08.2022, на підставі якого до захисних споруд, розташованих у закладах освіти, під час повітряних тривог не допускалися особи, які не є здобувачами освіти чи працівниками таких закладів, додали у прокуратурі.

За даними правоохоронців, з метою приховування своєї службової недбалості та створення хибного уявлення про ефективність його роботи підозрюваний надав вказівку підлеглим працівникам створити в мережі інтернет мапу укриттів Києва та забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту.

"При цьому до мапи укриттів вносились, у тому числі, відомості про захисні споруди (їх адресу, тип, вид, власника, контактний телефон), що були фактично відсутні або не були пристосовані для використання, про що навіть складено акти підрозділами ГУ ДСНС у Києві.

Кияни, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку", - додали у прокуратурі.

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З цього приводу з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, резюмували правоохоронці.

Нагадаємо

1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.

Трагедія сталася біля укриття, розташованого в приміщенні комунального медичного закладу, двері якого були зачинені.