Справа про закрите укриття: охоронця поліклініки відправили під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Суд у Києві відправив під варту на два місяці без права внесення застави охоронця столичної поліклініки, біля якої у ніч на 1 червня загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття, передає УНН.
Деталі
Напередодні охоронцю медзакладу оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.
Загалом підозри отримали четверо людей. Серед них також директор медзакладу, його заступник, а також заступник голови Деснянської РДА - за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Трьох інших затриманих, окрім охоронця, сьогодні суд відправив під домашній арешт.
Доповнення
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження : за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці. Затримано чотирьох людей.