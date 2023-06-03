Дело о закрытом укрытии: охранника поликлиники отправили под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Суд в Киеве отправил под стражу на два месяца без права внесения залога охранника столичной поликлиники, возле которой в ночь на 1 июня погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие, передает УНН.
Детали
Накануне охраннику медучреждения объявили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти.
В целом подозрения получили четыре человека. Среди них также директор медучреждения, его заместитель, а также заместитель главы Деснянской РГА - по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Троих других задержанных, кроме охранника, сегодня суд отправил под домашний арест.
Дополнение
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.
По этим фактам столичная полиция начала два уголовных производства: по ч. 2 ст. 367 - служебная халатность и по ч. 3 ст. 135 УКУ - оставление в опасности. Задержаны четыре человека.