Дело о закрытом укрытии: сообщено о подозрении директору департамента КГГА

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"... в рамках производства по гибели и травмированию людей из-за недопуска к укрытию во время воздушной тревоги сообщено о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

В ходе следствия установлено, что указанное укрытие является фактически единственным защитным сооружением гражданской защиты, находящимся рядом с домами, в которых жили погибшие и травмированные люди. Остальные простейшие укрытия, нанесенные на карту укрытий города Киева рядом с домами погибших и травмированных, по состоянию на 1 июня фактически отсутствовали или были закрыты.

По результатам досудебного расследования установлено, что подозреваемый, находясь с 2018 года на должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, несет персональную ответственность за организацию и результаты работы данного структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории города Киева.

По данным прокуратуры, ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями.

"... подозреваемый в течение времени пребывания на указанной должности не определил реальные потребности фонда защитных сооружений гражданской защиты в столице, не предоставил никаких предложений по формированию бюджета города по этому вопросу, не организовал работу по созданию фонда защитных сооружений и не обеспечил действенный контроль за их содержанием и состоянием готовности.

Вследствие этого, из 4655 защитных сооружений гражданской защиты только 3041 объект оказался пригодным для использования, остальные являются непригодными и ограниченно пригодными. Часть пригодных для использования защитных сооружений постоянно находились в закрытом состоянии", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подозреваемый не принял никаких мер реагирования на приказ Департамента образования и науки КГГА от 31.08.2022, на основании которого в защитные сооружения, расположенные в учебных заведениях, во время воздушных тревог не допускались лица, которые не являются соискателями образования или работниками таких заведений, добавили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, с целью сокрытия своей служебной халатности и создания ложного представления об эффективности его работы подозреваемый дал указание подчиненным работникам создать в сети интернет карту укрытий Киева и обеспечить ее наполнение информацией о расположении защитных сооружений гражданской защиты.

"При этом на карту укрытий вносились, в том числе, сведения о защитных сооружениях (их адрес, тип, вид, владельца, контактный телефон), которые фактически отсутствовали или не были приспособлены для использования, о чем даже составлены акты подразделениями ГУ ГСЧС в Киеве.

Киевляне, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной на карте, после оповещения об угрозе воздушной атаки отправлялись по адресам, по которым укрытий не существовало или они были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности", - добавили в прокуратуре.

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По этому поводу с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года в адрес возглавляемого подозреваемым Департамента поступило более 400 жалоб граждан, а также обращения глав РГА, которые были оставлены без должного реагирования.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, резюмировали правоохранители.

Напомним

1 июня 2023 года в Деснянском районе города Киева от действия поражающих факторов взрыва ракеты погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла возле укрытия, расположенного в помещении коммунального медицинского учреждения, двери которого были закрыты.