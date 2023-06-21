Дело о закрытом укрытии: директора департамента КГГА суд отправил под домашний арест

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 33544 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 74281 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 77716 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 198577 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 107014 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 106330 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 314929 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81044 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132322 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169977 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.3м/с
60%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 238247 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 129724 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 84871 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 65156 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 29863 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 198607 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 240696 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 314955 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 317889 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 367185 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 31605 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 66856 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 86539 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 131314 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 70870 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Дело о закрытом укрытии: директора департамента КГГА суд отправил под домашний арест

Киев • УНН

 • 693137 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Голосеевский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест директора Департамента КГГА по муниципальной безопасности Романа Ткачука, сообщает УНН.

Дело о закрытом укрытии: директора департамента КГГА суд отправил под домашний арест

Цитата

«Ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте с браслетом директору Департамента удовлетворено в полном объеме», - сообщила УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Контекст

Прокуратурой было сообщено о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый, находясь с 2018 года на должности директора Департамента, несет персональную ответственность за организацию и результаты работы этого структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории Киева. Подозреваемый, как сообщается, не определил реальные потребности фонда защитных сооружений гражданской защиты в столице, не предоставил никаких предложений по формированию бюджета города по этому вопросу, не организовал работу по созданию фонда защитных сооружений и не обеспечил действенный контроль за их содержанием и состоянием готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрытое укрытие в Киеве: задержаны три должностных лица и охранник медучреждения

В результате, из 4655 защитных сооружений гражданской защиты только 3041 объект, по данным прокуратуры, оказался пригодным для использования, остальные являются непригодными и ограниченно пригодными. Часть пригодных для использования защитных сооружений постоянно находились в закрытом состоянии.

С целью сокрытия своей служебной халатности и создания ложного представления об эффективности его работы, как сообщается, подозреваемый дал указание подчиненным работникам создать в сети интернет карту укрытий Киева и обеспечить ее наполнение информацией о расположении защитных сооружений гражданской защиты. При этом на карту укрытий вносились, в том числе, сведения о защитных сооружениях, которые фактически отсутствовали или не были приспособлены для использования.

Киевляне, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной на карте, после оповещения об угрозе воздушной атаки отправлялись по адресам, по которым укрытий не существовало или они были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности. О чем в адрес Департамента поступила не одна сотня жалоб, которые были проигнорированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело о закрытом укрытии: охранника поликлиники отправили под стражу

Следует добавить, что подозрение начальнику Департамента было объявлено в рамках расследования трагедии, произошедшей 1 июня 2023 года в Деснянском районе Киева, когда от действия поражающих факторов взрыва ракеты погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла возле укрытия, расположенного в помещении коммунального медицинского учреждения, двери которого были закрыты.

Во время следствия установлено, что указанное укрытие является фактически единственным защитным сооружением гражданской защиты, находящимся рядом с домами, в которых жили погибшие и травмированные люди. Остальные простейшие укрытия, нанесенные на карту укрытий города Киева рядом с домами погибших и травмированных, фактически отсутствовали или были закрыты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77