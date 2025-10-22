$41.740.01
Ексклюзив
16:59 • 3378 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
16:19 • 5430 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 10542 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 12537 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 20787 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 21820 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13324 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
13:10 • 12088 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10723 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 9480 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ

Київ

 • 3376 перегляди

Столичні адвокати, яких НАБУ прослуховувало у 2023 році, заявляють, що керівництво Бюро намагається заборонити їм розповідати про перебіг справи у медіа. Адвокати пов'язують це з політизацією процесу та порушенням підслідності з боку НАБУ.

Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ

Столичні адвокати, яких у НАБУ вважають "найвпливовішими в країні" та яких детективи прослуховували у 2023 році, заявили, що керівництво Національного антикорупційного бюро хоче заборонити їм розповідати про перебіг справи у медіа. Як повідомляють адвокати, відповідний наратив керівництво НАБУ вказало у повістках, які нещодавно було направлено на їхню адресу, передає УНН.

За словами адвокатів, дії детективів пов’язані з тим, що розслідування НАБУ проти них перетворюється на затяжну сагу — через порушення підслідності та спроби штучно "дотягнути" кваліфікацію до рівня, який дозволяє залишити провадження у підслідності НАБУ, САП та ВАКС.

Ми вперше бачимо такі повістки, хоча самі, будучи слідчими, виписували їх не раз. Однак ніколи не забороняли адвокатам коментувати справи у ЗМІ, бо це абсурдно. Як, власне, і все, що відбувається в цій справі 

- кажуть в адвокатському обʼєднані.

Адвокати пов’язують такі "відчайдушні дії" НАБУ з політизацією процесу.

НАБУ намагається нав’язати суспільству політичний підтекст, знаючи наперед, що програє у цій справі 

- вказують вони.

За їх словами, підозри вручаються хаотично, аби хоч якось "натягнути" кваліфікацію до підслідності антикорупційних органів.

Ми очікували вручення підозри у хоча б якійсь корупції — інакше НАБУ, САП та ВАКС мали б давно передати цю справу за підслідністю у звичайний районний відділ поліції. Адже саме це підслідність статті, за якою детективи намагаються довести, що адвокати начебто втручалися у судовий реєстр та прогнозували дії антикорупційних органів 

- кажуть вони.

Зі слів адвокатів, детективи повністю закрили матеріали справи від захисту й натомість передають вибіркову інформацію дружнім ЗМІ, які "дзеркалять" версії слідства.

Це "дзеркальне" ЗМІ володіє таємницею досудового розслідування, зокрема знайоме, на відміну від нас, зі слідчими діями та матеріалами кримінального провадження, хоча як вказує НАБУ - право на це вони начебто журналістам не надавали 

- кажуть адвокати.

Адвокати готують судові позови проти "дзеркальних" медіа, зазначаючи, що "там є ознаки не лише розголошення таємниці досудового розслідування, право на яке не надавалося ні НАБУ, ні САП, але й поширення недостовірної інформації на користь заяв НАБУ та САП".

За словами захисту, версії детективів НАБУ ґрунтуються на аудіозаписах із прослуховування, яке, за їх твердженням, було незаконним. Апаратуру виявили самі адвокати — у власному офісі, у переговорній кімнаті, де вони спілкувалися з клієнтами, підслідними НАБУ.

Частину носіїв, за їх словами, детективи вилучили без ухвали суду, а частину — отримали "від невстановлених осіб" через тривалий час. Таким чином, ланцюг збереження матеріалів не є прозорим, а самі записи не можуть вважатися достовірним доказом без експертизи.

Адвокати називають ситуацію "прикладом системного тиску" з боку керівництва на підлеглих.

Ця справа - доказ того, що керівництво САП та НАБУ змушує підлеглих займатися політичними розправами. Ми, адвокати, яким НАБУ та САП програли більшість справ, тепер стали їхньою мішенню. Замість боротьби з корупцією вони зосередились на політичних переслідуваннях і замовленнях у конкурентному середовищі 

- кажуть в адвокатському обʼєднані.

Раніше стало відомо, що у 2023 році НАБУ встановило прослуховування в офісі столичних адвокатів. Апаратура була змонтована у кімнаті для переговорів із клієнтами, які є підслідними самого бюро. У Національній асоціації адвокатів України такі дії назвали грубим порушенням адвокатської таємниці. Європейський суд з прав людини вже прийняв до розгляду заяви восьми адвокатів, права яких, за їхніми словами, були порушені детективами НАБУ.

Лілія Подоляк

