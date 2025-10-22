$41.740.01
Эксклюзив
16:59
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ
16:19 • 3796 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 9870 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 11990 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 19987 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 21353 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13203 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12030 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10663 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 9372 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Столичные адвокаты, которых НАБУ прослушивало в 2023 году, заявляют, что руководство Бюро пытается запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Адвокаты связывают это с политизацией процесса и нарушением подследственности со стороны НАБУ.

Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ

Столичные адвокаты, которых в НАБУ считают "самыми влиятельными в стране" и которых детективы прослушивали в 2023 году, заявили, что руководство Национального антикоррупционного бюро хочет запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Как сообщают адвокаты, соответствующий нарратив руководство НАБУ указало в повестках, которые недавно были направлены в их адрес, передает УНН.

По словам адвокатов, действия детективов связаны с тем, что расследование НАБУ против них превращается в затяжную сагу — из-за нарушения подследственности и попыток искусственно "дотянуть" квалификацию до уровня, который позволяет оставить производство в подследственности НАБУ, САП и ВАКС.

Мы впервые видим такие повестки, хотя сами, будучи следователями, выписывали их не раз. Однако никогда не запрещали адвокатам комментировать дела в СМИ, потому что это абсурдно. Как, собственно, и все, что происходит в этом деле 

- говорят в адвокатском объединении.

Адвокаты связывают такие "отчаянные действия" НАБУ с политизацией процесса.

НАБУ пытается навязать обществу политический подтекст, зная заранее, что проиграет в этом деле 

- указывают они.

По их словам, подозрения вручаются хаотично, чтобы хоть как-то "натянуть" квалификацию до подследственности антикоррупционных органов.

Мы ожидали вручения подозрения в хотя бы какой-то коррупции — иначе НАБУ, САП и ВАКС должны были бы давно передать это дело по подследственности в обычный районный отдел полиции. Ведь именно это подследственность статьи, по которой детективы пытаются доказать, что адвокаты якобы вмешивались в судебный реестр и прогнозировали действия антикоррупционных органов 

- говорят они.

По словам адвокатов, детективы полностью закрыли материалы дела от защиты и вместо этого передают выборочную информацию дружественным СМИ, которые "зеркалят" версии следствия.

Это "зеркальное" СМИ владеет тайной досудебного расследования, в частности знакомо, в отличие от нас, со следственными действиями и материалами уголовного производства, хотя как указывает НАБУ - право на это они якобы журналистам не предоставляли 

- говорят адвокаты.

Адвокаты готовят судебные иски против "зеркальных" медиа, отмечая, что "там есть признаки не только разглашения тайны досудебного расследования, право на которое не предоставлялось ни НАБУ, ни САП, но и распространения недостоверной информации в пользу заявлений НАБУ и САП".

По словам защиты, версии детективов НАБУ основываются на аудиозаписях с прослушивания, которое, по их утверждению, было незаконным. Аппаратуру обнаружили сами адвокаты — в собственном офисе, в переговорной комнате, где они общались с клиентами, подследственными НАБУ.

Часть носителей, по их словам, детективы изъяли без определения суда, а часть — получили "от неустановленных лиц" спустя длительное время. Таким образом, цепь сохранения материалов не является прозрачной, а сами записи не могут считаться достоверным доказательством без экспертизы.

Адвокаты называют ситуацию "примером системного давления" со стороны руководства на подчиненных.

Это дело - доказательство того, что руководство САП и НАБУ заставляет подчиненных заниматься политическими расправами. Мы, адвокаты, которым НАБУ и САП проиграли большинство дел, теперь стали их мишенью. Вместо борьбы с коррупцией они сосредоточились на политических преследованиях и заказах в конкурентной среде 

- говорят в адвокатском объединении.

Ранее стало известно, что в 2023 году НАБУ установило прослушивание в офисе столичных адвокатов. Аппаратура была смонтирована в комнате для переговоров с клиентами, которые являются подследственными самого бюро. В Национальной ассоциации адвокатов Украины такие действия назвали грубым нарушением адвокатской тайны. Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению заявления восьми адвокатов, права которых, по их словам, были нарушены детективами НАБУ.

Лилия Подоляк

