Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ
Киев • УНН
Столичные адвокаты, которых НАБУ прослушивало в 2023 году, заявляют, что руководство Бюро пытается запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Адвокаты связывают это с политизацией процесса и нарушением подследственности со стороны НАБУ.
Столичные адвокаты, которых в НАБУ считают "самыми влиятельными в стране" и которых детективы прослушивали в 2023 году, заявили, что руководство Национального антикоррупционного бюро хочет запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Как сообщают адвокаты, соответствующий нарратив руководство НАБУ указало в повестках, которые недавно были направлены в их адрес, передает УНН.
По словам адвокатов, действия детективов связаны с тем, что расследование НАБУ против них превращается в затяжную сагу — из-за нарушения подследственности и попыток искусственно "дотянуть" квалификацию до уровня, который позволяет оставить производство в подследственности НАБУ, САП и ВАКС.
Мы впервые видим такие повестки, хотя сами, будучи следователями, выписывали их не раз. Однако никогда не запрещали адвокатам комментировать дела в СМИ, потому что это абсурдно. Как, собственно, и все, что происходит в этом деле
Адвокаты связывают такие "отчаянные действия" НАБУ с политизацией процесса.
НАБУ пытается навязать обществу политический подтекст, зная заранее, что проиграет в этом деле
По их словам, подозрения вручаются хаотично, чтобы хоть как-то "натянуть" квалификацию до подследственности антикоррупционных органов.
Мы ожидали вручения подозрения в хотя бы какой-то коррупции — иначе НАБУ, САП и ВАКС должны были бы давно передать это дело по подследственности в обычный районный отдел полиции. Ведь именно это подследственность статьи, по которой детективы пытаются доказать, что адвокаты якобы вмешивались в судебный реестр и прогнозировали действия антикоррупционных органов
По словам адвокатов, детективы полностью закрыли материалы дела от защиты и вместо этого передают выборочную информацию дружественным СМИ, которые "зеркалят" версии следствия.
Это "зеркальное" СМИ владеет тайной досудебного расследования, в частности знакомо, в отличие от нас, со следственными действиями и материалами уголовного производства, хотя как указывает НАБУ - право на это они якобы журналистам не предоставляли
Адвокаты готовят судебные иски против "зеркальных" медиа, отмечая, что "там есть признаки не только разглашения тайны досудебного расследования, право на которое не предоставлялось ни НАБУ, ни САП, но и распространения недостоверной информации в пользу заявлений НАБУ и САП".
По словам защиты, версии детективов НАБУ основываются на аудиозаписях с прослушивания, которое, по их утверждению, было незаконным. Аппаратуру обнаружили сами адвокаты — в собственном офисе, в переговорной комнате, где они общались с клиентами, подследственными НАБУ.
Часть носителей, по их словам, детективы изъяли без определения суда, а часть — получили "от неустановленных лиц" спустя длительное время. Таким образом, цепь сохранения материалов не является прозрачной, а сами записи не могут считаться достоверным доказательством без экспертизы.
Адвокаты называют ситуацию "примером системного давления" со стороны руководства на подчиненных.
Это дело - доказательство того, что руководство САП и НАБУ заставляет подчиненных заниматься политическими расправами. Мы, адвокаты, которым НАБУ и САП проиграли большинство дел, теперь стали их мишенью. Вместо борьбы с коррупцией они сосредоточились на политических преследованиях и заказах в конкурентной среде
Ранее стало известно, что в 2023 году НАБУ установило прослушивание в офисе столичных адвокатов. Аппаратура была смонтирована в комнате для переговоров с клиентами, которые являются подследственными самого бюро. В Национальной ассоциации адвокатов Украины такие действия назвали грубым нарушением адвокатской тайны. Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению заявления восьми адвокатов, права которых, по их словам, были нарушены детективами НАБУ.