Справа Дельта Банку: Фонд гарантування вкладів очікує, що розслідування сприятиме неповторенню банківської кризи

Деталі

11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у справі “Дельта банку”, яку розслідує Національна поліція, було вручено підозри, зокрема і колишньому власнику банку.

“Такі дії правоохоронних органів є результатом кропіткої праці. Складність процесу доказування щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності пов’язана, зокрема, з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій для встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень на підставі детального аналізу доказової бази як у вигляді документів так і показань свідків”, — йдеться у заяві Фонду.

У Фонді наголосили, що збирали матеріали, які лягли в основу цього та інших кримінальних проваджень щодо зловживань у банківській сфері. Також вони привітали активну позицію правоохоронних органів.

“Ці логічні та послідовні кроки з боку правоохоронних органів спрямовані, у тому числі, на подолання наслідків банківської кризи 2014-2016 років та унеможливлення її повторення”, — заявили у Фонді та додали, що проведення об’єктивного та неупередженого розслідування всіх фактів протиправної діяльності власників та екс-керівників усіх банків призведе до відновлення порушених прав кредиторів неплатоспроможних банків.

Нагадаємо, економічний експерт Андрій Новак розповів, що під час банкопаду, який відбувався кілька років, в Україні було ліквідовано понад 100 банків, які були спустошені їхніми власниками. В цілому сума виведеного з банків капіталу наближається до 9 млрд дол.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, йдеться про те, що жертвами такого цинічного грабунку стали півтора мільйона українських сімей. Міністр заявив, що у справі “Дельта банку” та інших подібних справах будуть вручені ще підозри.

Експерти вважають, що успішне доведення справи до кінця стане першим кроком на шляху до відновлення довіри до банківського сектору.

Справа “Дельта банку”

11 жовтня підозру у справі про розтрату майна та коштів на понад 1 млрд гривень було вручено одному з власників ПАТ “Дельта банк”. Йдеться про Миколу Лагуна. Окрім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — “вигідну” операцію провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ “Дельта банк”, директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.

Окрім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

За даними слідства, про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Окрім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.