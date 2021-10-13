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Дело Дельта Банка: Фонд гарантирования вкладов ожидает, что расследование будет способствовать предотвращению банковского кризиса

Дело Дельта Банка: Фонд гарантирования вкладов ожидает, что расследование будет способствовать предотвращению банковского кризиса

Киев  •  УНН

 • 17269 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приветствовал усилия правоохранителей направленные на проведение объективного расследования махинаций с деньгами вкладчиков "Дельта Банка". И считает, что успешное доведение дела до конца будет способствовать восстановлению прав пострадавших украинцев и недопущению в дальнейшем банковских кризисов, подобных кризису 2014 - 16 гг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ФГВФЛ.

Детали

11 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу "Дельта банка", которое расследует Национальная полиция, были вручены подозрения, в том числе и бывшему владельцу банка.

"Такие действия правоохранительных органов является результатом кропотливой работы. Сложность процесса доказывания совершения уголовных преступлений в сфере банковской деятельности связана, в частности, с необходимостью проведения значительного количества следственных действий для установления объективных обстоятельств совершения уголовных преступлений на основании детального анализа доказательной базы как в виде документов так и показаний свидетелей", - говорится в заявлении Фонда.

В Фонде отметили, что собирали материалы, которые легли в основу этого и других уголовных производств по злоупотреблениям в банковской сфере. Также они поздравили активную позицию правоохранительных органов.

"Эти логические и последовательные шаги со стороны правоохранительных органов направлены, в том числе, на преодоление последствий банковского кризиса 2014-2016 годов и предотвращения его повторения", - заявили в Фонде и добавили, что проведение объективного и беспристрастного расследования всех фактов противоправной деятельности владельцев и экс-руководителей всех банков приведет к восстановлению нарушенных прав кредиторов неплатежеспособных банков.

Напомним, экономический эксперт Андрей Новак рассказал, что во время банкопада, который проходил несколько лет, в Украине было ликвидировано более 100 банков, которые были опустошены их владельцами. В целом сумма выведенного из банков капитала приближается к 9 млрд долл.

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, говорится о том, что жертвами такого циничного грабежа стали полтора миллиона украинских семей. Министр заявил, что в деле "Дельта банка" и других подобных делах будут вручены еще подозрения.

Эксперты считают, что успешное доведение дела до конца станет первым шагом на пути к восстановлению доверия к банковскому сектору.

Дело "Дельта банка"

11 октября подозрение по делу о растрате имущества и средств на более чем 1 млрд гривен были вручены одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Речь идет о Николае Лагуне. Кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

По данным следствия, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован 1 млн долларов со счета главы совета директоров в одном из швейцарских банков.

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