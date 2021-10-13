Дело Дельта Банка: Фонд гарантирования вкладов ожидает, что расследование будет способствовать предотвращению банковского кризиса

Детали

11 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу "Дельта банка", которое расследует Национальная полиция, были вручены подозрения, в том числе и бывшему владельцу банка.

"Такие действия правоохранительных органов является результатом кропотливой работы. Сложность процесса доказывания совершения уголовных преступлений в сфере банковской деятельности связана, в частности, с необходимостью проведения значительного количества следственных действий для установления объективных обстоятельств совершения уголовных преступлений на основании детального анализа доказательной базы как в виде документов так и показаний свидетелей", - говорится в заявлении Фонда.

В Фонде отметили, что собирали материалы, которые легли в основу этого и других уголовных производств по злоупотреблениям в банковской сфере. Также они поздравили активную позицию правоохранительных органов.

"Эти логические и последовательные шаги со стороны правоохранительных органов направлены, в том числе, на преодоление последствий банковского кризиса 2014-2016 годов и предотвращения его повторения", - заявили в Фонде и добавили, что проведение объективного и беспристрастного расследования всех фактов противоправной деятельности владельцев и экс-руководителей всех банков приведет к восстановлению нарушенных прав кредиторов неплатежеспособных банков.

Напомним, экономический эксперт Андрей Новак рассказал, что во время банкопада, который проходил несколько лет, в Украине было ликвидировано более 100 банков, которые были опустошены их владельцами. В целом сумма выведенного из банков капитала приближается к 9 млрд долл.

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, говорится о том, что жертвами такого циничного грабежа стали полтора миллиона украинских семей. Министр заявил, что в деле "Дельта банка" и других подобных делах будут вручены еще подозрения.

Эксперты считают, что успешное доведение дела до конца станет первым шагом на пути к восстановлению доверия к банковскому сектору.

Дело "Дельта банка"

11 октября подозрение по делу о растрате имущества и средств на более чем 1 млрд гривен были вручены одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Речь идет о Николае Лагуне. Кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

По данным следствия, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован 1 млн долларов со счета главы совета директоров в одном из швейцарских банков.