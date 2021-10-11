Розтрата понад 1 млрд грн: Монастирський упевнений, що у справі "Дельта Банку" оголосили не останню підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні слідчі Національної поліції вручили підозру колишньому власнику збанкрутілого “Дельта Банку”. Впевнений, що це не остання підозра у справі “Дельта Банку”. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.
Деталі
Монатирський зазначив, що сьогодні слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора вручили підозру колишньому власнику збанкрутілого «Дельта Банку», який разом із чотирма топменеджерами цього банку тільки за цим епізодом підозрюється у розкраданні, привласненні коштів та заподіянні збитків на суму понад 1 мільярд гривень.
Цитата
"Впевнений, що це не остання підозра як у справі «Дельта Банку», так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - наголосив міністр.
Нагадаємо
Ексвласнику “Дельта банку” Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому вже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Доповнення
Колишні співвласники “Дельта Банку”: Микола Лагун та американська корпорація Cargill — фігуранти кримінального провадження, зокрема — за фактом незаконних угод “схлопування” між Cargill та боржниками банку: “Яблуневим даром”, “Іллічівським зерновим терміналом” і “Стройбуд Іллічівськом”.
Cargill має повернути виведені з банку гроші (понад 100 млн доларів) впродовж двох тижнів, до повної ліквідації “Дельта Банку”.
Водночас, у липні Cargill надав позику уряду у 250 млн євро під відсоткові ставки, які вищі за минулорічні.
За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів “Дельта Банку” Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виводу грошей “Дельта Банку” на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.
На початку слідства Масюру оголошували у розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже у 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.