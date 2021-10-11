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Растрата более 1 млрд грн: Монастырский уверен, что в деле "Дельта Банка" объявили не последнее подозрение

Киев  •  УНН

 • 16653 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня следователи Национальной полиции вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта Банка". Уверен, что это не последнее подозрение в деле "Дельта Банка". Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Детали

Монатирський отметил, что сегодня следователи Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося “Дельта Банка”, который вместе с четырьмя топ-менеджерамиов этого банка только по этому эпизоду подозревается в хищении, присвоении средств и нанесении ущерба на сумму более 1 млрд гривен.

Цитата

“Уверен, что это не последнее подозрение как в деле „Дельта Банка“, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков”, — подчеркнул министр.

Напомним

Экс-владельцу “Дельта банка” Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Дополнение

Бывшие совладельцы “Дельта Банка”: Николай Лагун и американская корпорация Cargill — фигуранты уголовного производства, в частности — по факту незаконных сделок “схлопывания” между Cargill и должниками банка: “Яблочным даром”, “Ильичевским зерновым терминалом” и “Стройбуд Ильичевском”.

Cargill должен вернуть выведенные из банка деньги (более 100 млн долларов) в течение двух недель, до полной ликвидации “Дельта Банка”.

В то же время, в июле Cargill предоставил заем правительства в 250 млн евро под процентные ставки, которые выше прошлогодних.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил заместитель председателя совета директоров “Дельта Банка” Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег “Дельта Банка” в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюра объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

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