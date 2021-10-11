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Ексвласнику "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн

Ексвласнику "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 35383 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ексвласнику “Дельта банку” Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому вже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Миколу Лагуна.

Цитата

“Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ “Дельта банк”. Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень“,- написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

“Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — „вигідну“ операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ „Дельта Банк“, директор якої за сумісництвом обіймав в Банку адміністративну посаду”, — розповіла Венедіктова.

Венедіктова зауважила, що в цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

“Нікчемність більшості подібних правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства”, — додала вона.

Генпрокурор стверджує, що також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

За її словами, за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

“Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному з швейцарських банків”, — написала Венедіктова.

Також вона зазначила, що прокурори вручили власникові “Дельта банку” клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Окрім того, Генпрокурор розповіла, що в провадженні щодо розтрати 2,5 млрд АТ “Банк “Фінанси та кредит” зібрано докази і повідомили про підозру 6 особам, у тому числі і власнику банку. Накладений арешт на майно вартістю, що відповідає розміру підтвердженої експертизою шкоди.

“Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд. грн., що належали ПАТ „Брокбізнесбанк“ та Національному банку України. Власнику банку та його спільникам повідомлено підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Арештовано майно на суму, що покриває доведену експертним шляхом суму збитків у 866 млн грн”, — написала Венедіктова.

Доповнення

Колишні співвласники “Дельта Банку”: Микола Лагун та американська корпорація Cargill — фігуранти кримінального провадження, зокрема — за фактом незаконних угод “схлопування” між Cargill та боржниками банку: “Яблуневим даром”, “Іллічівським зерновим терміналом” і “Стройбуд Іллічівськом”.

Cargill має повернути виведені з банку гроші (понад 100 млн доларів) впродовж двох тижнів, до повної ліквідації “Дельта Банку”.

Водночас, у липні Cargill надав позику уряду у 250 млн євро під відсоткові ставки, які вищі за минулорічні.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів “Дельта Банку” Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виводу грошей “Дельта Банку” на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували у розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже у 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.

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