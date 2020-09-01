Експерт сумнівається, що кредитор уряду Cargill поверне кошти вкладникам ліквідованого "Дельта Банку"

За його словами, Cargill був власником істотної участі у банку. І, відповідно до чинного законодавства, несе відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності.

"Cargill відповідає всім своїм майном, всіма своїми активами, зокрема, відповідно до статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів", і відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Щодо виведення коштів: наскільки мені відомо, там були взаєморозрахунки. Cargill мав на рахунках у "Дальта Банку" кредитні кошти, які були забезпечені активами банку. І якщо рядовий вкладник 200+ або менше не мав можливості покрити ризики своїм майном, то у Cargill така можливість була. Тому активи банку виступали забезпеченням виконання обов'язків перед Cargill, а не рядовими вкладниками", - розповів він.

Гарус додав, що тепер Cargill має повернути банку виведені кошти. Компанія має на це два місяці.

"Банк знаходиться на фінальній стадії процедури ліквідації. Майно продається, у жовтні-місяці у них закінчується 5-річний термін на процедуру ліквідації. По факту Cargill повинен нести відповідальність як акціонер, як власник істотної участі. Я більш ніж переконаний, що є документи, які підтверджують, що дії Cargill чи безпосередньо керівництво компанії призвели до неплатоспроможності банку. Перспектива наступного характеру - виключно у судовій площині стягнути кошти з Cargill в інтересах кредиторів "Дельта Банку", - додав Гарус.

Нагадаємо, уряд України повідомив, що взяв у борг у Cargill 250 млн євро під відсотки, які вищі за торішні.

Водночас, незаконними визнали угоди між Cargill та боржниками "Дельта Банку", які корпорація "провернула" за місяць до ліквідації власного банку. Сума, яку вивів Cargill з банку у збиток вкладникам - сягає більше 100 млн доларів.