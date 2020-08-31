Віце-президент Cargill помилився в оцінці законності їх угод по кредитах "Дельта банку"

У 2016 році він ініціював зустріч з тодішнім главою Адміністрації Президента Борисом Ложкіним, щоб переконати його в тому, що угоди Cargill по "схлопуванню" кредитів з боржниками "Дельта банку" були законними.

"Cargill відданий ідеї ведення нашого бізнесу на високому рівні сумлінності, підзвітності та відповідальності по всьому світу. Це включає в себе дотримання законів країн, в яких ми ведемо свою діяльність", - заявляв тоді Конлон, додаючи, що дискредитація взаємин Cargill і "Дельта банку" в ЗМІ завдає репутаційної шкоди компанії.

Інтереси американської корпорації також активно захищали тодішній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт і Американська торгова палата, членом Ради директорів якої є Васіле Варварой - гендиректор Cargill.

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Однак правоохоронці і суд України впевнені в зворотному.

Так, Верховний суд України визнав незаконним "схлопування" кредитів "Дельта банку" між Cargill і українською компанією "Яблуневий дар" (входить до складу міжнародної групи компаній "TB Fruit"), а також між Cargill і "Танк Транс" на загальну суму 60 млн євро.

Паралельно Нацполіція вийшла на фінішну пряму в кримінальній справі про "схлопування" кредитів між Cargill і боржниками "Дельта банку": "Іллічівським зерновим терміналом" і "Стройбуд Іллічівська". Колишньому співвласнику "Дельта банку" Миколі Лагуну у цій справі Нацполіція готова оголосити підозру.

Незаконність "схлопування" вказує на те, що ці гроші були виведені на шкоду вкладникам, які їх недоотримали при виплатах.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів "Дельта банку" Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виводу грошей "Дельта банку" на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували в розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже в 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.