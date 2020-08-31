Вице-президент Cargill ошибся в оценке законности их соглашений по кредитам "Дельта банка"

В 2016 году он инициировал встречу с тогдашним главой Администрации Президента Бориса Ложкиным, чтобы убедить его в том, что соглашения Cargill по "схлопыванию" кредитов с должниками "Дельта банка" были законными.

"Cargill предан идее ведения нашего бизнеса на высоком уровне добросовестности, подотчетности и ответственности по всему миру. Это включает в себя соблюдение законов стран, в которых мы ведем свою деятельность", - заявлял тогда Конлон, добавляя, что дискредитация отношений Cargill и "Дельта банка" в СМИ наносит репутационный ущерб компании.

Интересы американской корпорации также активно защищали тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт и Американская торговая палата, членом Совета директоров которой является Василе Варварой - гендиректор Cargill.

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Однако правоохранители и суд Украины уверены в обратном.

Так, Верховный суд Украины признал незаконным "схлопывание" кредитов "Дельта банка" между Cargill и украинской компанией "Яблочный Дар" (входит в состав международной группы компаний "TB Fruit"), а также между Cargill и "Танк Транс" на общую сумму 60 млн евро.

Параллельно Нацполиция вышла на финишную прямую по уголовному делу о "схлопывании" кредитов между Cargill и должниками "Дельта банка": "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбуд Ильичевска". Бывшему совладельцу "Дельта банка" Николаю Лагуну в этом деле Нацполиция готова объявить подозрение.

Незаконность "схлопывания" указывает на то, что эти деньги были выведены в ущерб вкладчикам, которые их недополучили при выплатах.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил заместитель главы совета директоров "Дельта банка" Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег "Дельта банка" в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюру объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.