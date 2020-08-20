"Отдавать будем землей": украинцы обеспокоены заимствованием денег в американской компании Cargill

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4 марта, 13:25 • 108585 просмотра

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Открытие рынка земли запланировано на 1 июля 2021 года. Но на то время она уже может оказаться в руках американской корпорации Cargill, которая сейчас активно кредитует правительство Украины. Об этом в своем Facebook написал политик Вячеслав Азаров.

"Украинское правительство взяло очередной кредит в 250 млн евро (в общем за год 0,5 млрд) под большие проценты у корпорации Cargill, которая является одним из глобальных продовольственных гигантов со штаб-квартирой в США", - пишет Азаров.

Эксперт напомнил, что в свое время одесские горсоветы рассчитывались по кредитам объектами коммунальной собственности. Схема была заранее оговорена и известна как заемщику, так и кредитору.

"Так шла теневая продажа имущества одесситов. И здесь нетрудно догадаться, что в обход закона режим Зеленского уже продает украинскую землю американской продовольственной ТНК", - убежден Азаров.

Свои опасения по кредитованию в частной американской корпорации выражают и экономисты. Они, прежде всего, указывают на то, что новый кредит Cargill обойдется украинцам еще дороже, чем прошлогодний - американцы повысили свои процентные ставки. Также они говорят о том, что кредиты Cargill обходятся Украине в два раза дороже, чем ОВГЗ (размещение гособлигаций).

Ранее в УНН сообщалось, что американский Cargill не раз подозревался органами Украины в схемах неуплаты налогов, а также в сотрудничестве с фиктивными и "серыми" агрокомпаниями.

Украинские Национальные Новости

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