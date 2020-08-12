Украина обвиняла Cargill в финансовых махинациях

Так, например, Шестой Апелляционный административный суд рассматривал в прошлом году дело 10-летней давности, где Cargill обвинялся в сотрудничестве с фиктивными компаниями и нанесении ущерба государству на сумму более 14 млн грн.

“Специализированная государственная налоговая инспекция в городе Киеве по работе с крупными налогоплательщиками обратилась в суд с иском к закрытому акционерному обществу „Каргилл“ (далее ответчик-1), Частного предприятия „Колос Кировоградщины — 2009“ (далее — ответчик-2), Частного предприятия „Електропроммаш“ (далее — ответчик-3) о взыскании в доход государства средств, полученных по договорам поставки сельхозпродуктов совершенных с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества, в связи с их ничтожеством в размере 14 505 461,40 грн”, — говорится в судебных материалах.

Постановлением Окружного административного суда г. Киева в 2012 году, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда в 2013 году, иск удовлетворен и взыскано в доход государства с Закрытого акционерного общества “АТ Каргилл”, ЧП “Колос Кировоградщины — 2009”, ЧП "Електропроммаш “средства, полученные по договорам о поставке сельхозпродуктов совершенных с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества, в связи с их ничтожеством на общую сумму 14,5 млн грн.

Ничтожные сделки Cargill подтверждали тогда и сами основатели “Електропроммаш” и “Колос Кировоградщины — 2009”. Во время допроса они отмечали, что их компании были с самого начала задуманы как фиктивные.

“Во время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО “АТ „Каргилл“ по вопросам хозяйственных взаиморасчетов с ООО „Електропроммаш“ и ЧП „Колос Кировоградщины — 2009“ не подтверждено наличие поставок товаров (услуг) от предприятий-поставщиков, поэтому, по убеждению контролирующего органа, сделки между указанными субъектами хозяйствования осуществлении без цели наступления реальных последствий и являются ничтожными”, — отмечается в судебных материалах.

В то же время, в 2018 году Cargill удалось не только реанимировать дело в Верховном суде, но и добиться пересмотра судебного решения в свою пользу.

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Аналогичная ситуация была в деле финансовых операций между Cargill и ООО “Интер Инвест — Агро сервис”. Налоговики доказывали вину украинской “дочки” американской корпорации, впрочем, суды встали на сторону компании.

“Сделки заключенные ООО „Интер Инвест — Агро сервис“ с контрагентами нарушают публичный порядок, противоречат интересам государства и общества, совершенные притворно с целью сокрытия уплаты налогов третьих лиц”, — отмечали тогда налоговики в своих материалах.

Впрочем, есть в Реестре и более “свежие” дела. Например, в 2015 году Cargill снова подозревали в уклонении от уплаты налогов.

"В производстве следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области находится уголовное производство № 32015000000000207 от 26.10.2015 года по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины, по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, за сообщением о том, что неустановленные лица, используя реквизиты ООО “ТД “Николаевские Ресурсы” (код 36536088), ООО “Оделис” (код 35465493), ООО “Укртрейд — А” (код 39301839) в период 2014 года способствовали уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере ряда предприятий реального сектора экономики, среди которых TOB “АО “Каргилл” (код 20010397), ОАО “Компания „Райз“ (код 13980201), ЧАО „Рамбус“ (код 22936378), ООО „Гринтур — ЭКС“ (код 25380435), ООО „АЭГ“ (код 39225466), ОАО „ГПЗКУ“ (код 37243279) и другие”, — говорится в материалах следствия.

Добавим, что это уголовное производство расследуется до сих пор.

Вместе с тем, базовые принципы американской корпорации Cargill предусматривают, что каждый из сотрудников американской корпорации несет ответственность за выявление признаков, свидетельствующих о том, что третьи лица вовлечены в потенциально незаконные действия и могут использовать в этих целях всемирно известную компанию. Также в базисных принципах Cargill отмечено, что все их структуры, где бы они ни находились, должны соблюдать законы.

“Соблюдение закона является основой, на которой строится наша репутация и руководящие принципы. Будучи глобальной организацией, осуществляющей свою деятельность по всему миру, мы обязаны соблюдать все законы, примененные к нашим деловым операциям”, — говорится в принципах.