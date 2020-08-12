Україна звинувачувала Cargill у фінансових махінаціях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська “дочка” американської корпорації Cargill була неодноразово задокументована на порушенні законодавства, зокрема ухиленні від сплати податків. Втім, за останні роки компанії вдалося не лише “реанімувати” справи десятирічної давності, а й успішно їх “відбити” у судах. Про це свідчить Єдиний реєстр судових рішень, передає УНН.
Так, наприклад, Шостий Апеляційний адміністративний суд розглядав минулого року справу 10-річної давнини, де Cargill звинувачувався у співпраці з фіктивними компаніями і нанесенні збитків державі на суму понад 14 млн грн.
“Спеціалізована державна податкова інспекція у місті Києві по роботі з великими платниками податків звернулася до суду з адміністративним позовом до закритого акціонерного товариства „Каргілл“ (далі -відповідач-1), Приватного підприємства „Колос Кировоградщини — 2009“ (далі — відповідач-2), Приватного підприємства „Електропроммаш“ (далі — відповідач-3) про стягнення в дохід держави коштів, одержаних за договорами поставки сільгосппродуктів вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, у зв’язку з їх нікчемністю у розмірі 14 505 461,40 грн”, — йдеться у судових матеріалах.
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у 2012 році, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду у 2013 році, позов задоволено та стягнуто в дохід держави з Закритого акціонерного товариства “АТ Каргілл”, ПП “Колос Кировоградщини — 2009”, ПП “Електропроммаш” кошти, одержані за договорами про поставку сільгосппродуктів вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, у зв’язку з їх нікчемністю на загальну суму 14, 5 млн грн.
Нікчемні операції Cargill підтверджували тоді і самі засновники “Електропроммаш” та "“Колос Кировоградщини — 2009”. Під час допиту вони зазначали, що їх компанії були с самого початку задумані як фіктивні.
“Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ “АТ „Каргілл“ з питань господарських взаєморозрахунків з ПП „Електропроммаш“ та ПП „Колос Кировоградщини — 2009“ не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від підприємств-постачальників, тому, на переконання контролюючого органу, правочини між вказаними суб’єктами господарювання здійсненні без мети настання реальних наслідків та є нікчемними”, — зазначається у судових матеріалах.
Водночас, у 2018 році Cargill вдалося не лише реанімувати справу у Верховному Суді, а й добитися перегляду судового рішення на свою користь.
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Аналогічна ситуація була у справі фінансових операцій між Cargill та ТОВ “Інтер Інвест — Агро сервіс” . Податківці доводили вину української “дочки” американської корпорації, втім, суди стали на бік компанії.
“Правочини укладені ТОВ „Інтер Інвест — Агро сервіс“ з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою приховування сплати податків третіх осіб”, — зазначали тоді податківці у своїх матеріалах.
Втім, є в Реєстрі і більш “свіжі” справи. Наприклад, у 2015 році Cargill знов підозрювали в ухиленні від сплати податків.
"В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32015000000000207 від 26.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за повідомленням про те, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ “ТД “Миколаївські Ресурси” (код 36536088), ТОВ “Оделіс” (код 35465493), ТОВ “Укртрейд — А” (код 39301839) в період 2014 року сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких TOB “АТ “Каргілл” (код 20010397), ПАТ “Компанія „Райз“ (код 13980201), ПрАТ „Рамбус“ (код 22936378), ТОВ „Грінтур — ЕКС“ (код 25380435), ТОВ „АЕГ“ (код 39225466), ПАТ „ДПЗКУ“ (код 37243279) та інші”, — йдеться в матеріалах слідства.
Додамо, що це кримінальне провадження розслідується дотепер.
Разом з тим, базові принципи американської корпорації Cargill передбачають, що кожен із співробітників американської корпорації несе відповідальність за виявлення ознак, що свідчать про те, що треті особи залучені в потенційно незаконні дії та можуть використовувати в цих цілях всесвітньо відому компанію. Також в базисних принципах Cargill відзначено, що всі їх структури, де б вони не знаходилися, повинні дотримуватися законів.
“Дотримання закону є основою, на якій будується наша репутація та керівні принципи. Будучи глобальною організацією, що здійснює свою діяльність по всьому світу, ми зобов’язані дотримуватися всіх законів, застосованих до наших ділових операцій”, — йдеться у принципах.