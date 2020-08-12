Україна звинувачувала Cargill у фінансових махінаціях

Так, наприклад, Шостий Апеляційний адміністративний суд розглядав минулого року справу 10-річної давнини, де Cargill звинувачувався у співпраці з фіктивними компаніями і нанесенні збитків державі на суму понад 14 млн грн.

“Спеціалізована державна податкова інспекція у місті Києві по роботі з великими платниками податків звернулася до суду з адміністративним позовом до закритого акціонерного товариства „Каргілл“ (далі -відповідач-1), Приватного підприємства „Колос Кировоградщини — 2009“ (далі — відповідач-2), Приватного підприємства „Електропроммаш“ (далі — відповідач-3) про стягнення в дохід держави коштів, одержаних за договорами поставки сільгосппродуктів вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, у зв’язку з їх нікчемністю у розмірі 14 505 461,40 грн”, — йдеться у судових матеріалах.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у 2012 році, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду у 2013 році, позов задоволено та стягнуто в дохід держави з Закритого акціонерного товариства “АТ Каргілл”, ПП “Колос Кировоградщини — 2009”, ПП “Електропроммаш” кошти, одержані за договорами про поставку сільгосппродуктів вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, у зв’язку з їх нікчемністю на загальну суму 14, 5 млн грн.

Нікчемні операції Cargill підтверджували тоді і самі засновники “Електропроммаш” та "“Колос Кировоградщини — 2009”. Під час допиту вони зазначали, що їх компанії були с самого початку задумані як фіктивні.

“Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ “АТ „Каргілл“ з питань господарських взаєморозрахунків з ПП „Електропроммаш“ та ПП „Колос Кировоградщини — 2009“ не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від підприємств-постачальників, тому, на переконання контролюючого органу, правочини між вказаними суб’єктами господарювання здійсненні без мети настання реальних наслідків та є нікчемними”, — зазначається у судових матеріалах.

Водночас, у 2018 році Cargill вдалося не лише реанімувати справу у Верховному Суді, а й добитися перегляду судового рішення на свою користь.

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Аналогічна ситуація була у справі фінансових операцій між Cargill та ТОВ “Інтер Інвест — Агро сервіс” . Податківці доводили вину української “дочки” американської корпорації, втім, суди стали на бік компанії.

“Правочини укладені ТОВ „Інтер Інвест — Агро сервіс“ з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою приховування сплати податків третіх осіб”, — зазначали тоді податківці у своїх матеріалах.

Втім, є в Реєстрі і більш “свіжі” справи. Наприклад, у 2015 році Cargill знов підозрювали в ухиленні від сплати податків.

"В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32015000000000207 від 26.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за повідомленням про те, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ “ТД “Миколаївські Ресурси” (код 36536088), ТОВ “Оделіс” (код 35465493), ТОВ “Укртрейд — А” (код 39301839) в період 2014 року сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких TOB “АТ “Каргілл” (код 20010397), ПАТ “Компанія „Райз“ (код 13980201), ПрАТ „Рамбус“ (код 22936378), ТОВ „Грінтур — ЕКС“ (код 25380435), ТОВ „АЕГ“ (код 39225466), ПАТ „ДПЗКУ“ (код 37243279) та інші”, — йдеться в матеріалах слідства.

Додамо, що це кримінальне провадження розслідується дотепер.

Разом з тим, базові принципи американської корпорації Cargill передбачають, що кожен із співробітників американської корпорації несе відповідальність за виявлення ознак, що свідчать про те, що треті особи залучені в потенційно незаконні дії та можуть використовувати в цих цілях всесвітньо відому компанію. Також в базисних принципах Cargill відзначено, що всі їх структури, де б вони не знаходилися, повинні дотримуватися законів.

“Дотримання закону є основою, на якій будується наша репутація та керівні принципи. Будучи глобальною організацією, що здійснює свою діяльність по всьому світу, ми зобов’язані дотримуватися всіх законів, застосованих до наших ділових операцій”, — йдеться у принципах.