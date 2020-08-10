За українською "дочкою" Cargill помічені порушення базисних принципів американської корпорації

"Надання допомоги третім особам в незаконній діяльності може завдати шкоди нашій репутації та призвести до серйозних правових наслідків, як для відповідного співробітника, так і в цілому для компанії Cargill, включаючи виплату сум, які ми допомогли отримати або приховати третім особам", - йдеться в документі.

Раніше УНН повідомляв, що українська "дочка" Cargill співпрацює з компаніями, які ухиляються від сплати податків і не виконують зобов'язань перед кредиторами. Такою зокрема є компанія "Рантьє" (група KSG Agro), яка за даними УНН, отримала від Cargill нещодавно товарний кредит. В цілому можна говорити про те, що українська "дочка" Cargill може підтримувати ті компанії, які значаться в "чорних" списках банків через неблагонадійність.

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Також в базисних принципах Cargill відзначено, що всі їх структури, де б вони не знаходилися, повинні дотримуватися законів.

"Дотримання закону є основою, на якій будується наша репутація та керівні принципи. Будучи глобальною організацією, що здійснює свою діяльність по всьому світу, ми зобов'язані дотримуватися всіх законів, застосованих до наших ділових операцій", - говорять принципи.

Однак судовий реєстр України вказує про зворотне: українська "дочка" Cargill нерідко є фігурантом державних розслідувань, в тому числі за фактом ухилення від сплати податків.