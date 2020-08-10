KSG Agro поймали на махинациях с активами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Одна из структур группы компаний KSG Agro - ООО "Рантье" - разоблачена правоохранителями на махинациях с активами. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Уголовное производство № 32019041680000014 открыто 27 мая 2019 года. ООО "Рантье", во избежание обязательств перед кредиторами, осуществило отчуждение своих основных фондов в пользу аффилированного лица, говорится в материалах.
В частности отмечается, что "Рантье" отчудило промышленный комплекс по выращиванию и откорму свиней в пользу ООО "Стронг-Инвест". Заявление о совершении уголовного преступления работниками "Рантье" подало ООО "Цесия".
Отчуждая недвижимое имущество в пользу аффилированной "Стронг-Инвест", должностные лица "Рантье" занизили стоимость промкомплекса более чем в 50 раз, оценив его в 6 млн 585,3 тыс. грн, указывают правоохранители.
Также в действиях должностных лиц ООО "Рантье" фискалы усматривают уклонение от уплаты налогов.
По информации УНН, ООО "Рантье" находится в "черных" списках банков. Впрочем, помощь оно получает от американской корпорации Cargill, которым в свою очередь запрещено помогать третьим лицам, ведущим незаконную деятельность.
Эксперты указывают, что таким образом транснациональные корпорации, включая Cargill, могут поддерживать "черный" сектор АПК.