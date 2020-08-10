KSG Agro спіймали на махінаціях з активами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Одна зі структур групи компаній KSG Agro - ТОВ "Рантьє" - викрита правоохоронцями на махінаціях з активами. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Кримінальне провадження № 32019041680000014 відкрите 27 травня 2019 року. ТОВ "Рантьє", з метою уникнення зобов'язань перед кредиторами, здійснило відчуження своїх основних фондів на користь афілійованої особи, йдеться у матеріалах.
Зокрема зазначається, що "Рантьє" відчужило промисловий комплекс з вирощування та відгодівлі свиней на користь ТОВ "Стронг-Інвест". Заяву про скоєння кримінального правопорушення працівниками "Рантьє" подало ПП "Цесія".
Відчужуючи нерухоме майно на користь афілійованої "Стронг-Інвест", службові особи "Рантьє" занизили вартість промкомплексу більше ніж у 50 разів, оцінивши його у 6 млн 585,3 тис. грн, вказують правоохоронці.
Також у діях службових осіб ТОВ "Рантьє" фіскали вбачають ухилення від сплати податків.
За інформацією УНН, ТОВ “Рантьє” перебуває в “чорних” списках банків. Утім, допомогу воно отримує від американської корпорації Cargill, яким своєю чергою заборонено допомогати третім особам, що ведуть незаконну діяльність.
Експерти вказують, що таким чином транснаціональні корпорації, включаючи Cargill, можуть підтримувати "чорний" сектор АПК.