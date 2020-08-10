За украинской "дочкой" Cargill замечены нарушения базисных принципов американской корпорации

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92239 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103647 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129355 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108837 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129024 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101675 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102418 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104173 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101985 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
За украинской "дочкой" Cargill замечены нарушения базисных принципов американской корпорации

За украинской "дочкой" Cargill замечены нарушения базисных принципов американской корпорации

Киев  •  УНН

 • 15176 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Каждый из сотрудников американской корпорации Cargill несет ответственность за обнаружение признаков, свидетельствующих о том, что третьи лица вовлечены в потенциально незаконные действия и могут использовать в этих целях всемирно известную компанию. Об этом свидетельствуют базисные принципы Cargill, передает УНН.

"Оказание помощи третьим лицам в незаконной деятельности может нанести ущерб нашей репутации и привести к серьезным правовым последствиям, как для соответствующего сотрудника, так и в целом для компании Cargill, включая выплату сумм, которые мы помогли получить или скрыть третьим лицам", - говорится в документе.

Ранее УНН сообщал, что украинская "дочка" Cargill сотрудничает с компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют обязательств перед кредиторами. Такой в частности является компания "Рантье" (группа KSG Agro), которая по данным УНН, получила от Cargill недавно товарный кредит. В целом можно говорить о том, что украинская "дочка" Cargill может поддерживать те компании, которые числятся в "черных" списках банков из-за неблагонадежности.

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Также в базисных принципах Cargill отмечено, что все их структуры, где бы они ни находились, должны соблюдать законы.

"Соблюдение закона является основой, на которой строится наша репутация и руководящие принципы. Будучи глобальной организацией, осуществляющей свою деятельность по всему миру, мы обязаны соблюдать все законы, применяемые к нашим деловым операциям", - говорят принципы.

Однако судебный реестр Украины указывает об обратном: украинская "дочка" Cargill нередко является фигурантом государственных расследований, в том числе по факту уклонения от уплаты налогов.

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