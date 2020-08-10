За украинской "дочкой" Cargill замечены нарушения базисных принципов американской корпорации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Каждый из сотрудников американской корпорации Cargill несет ответственность за обнаружение признаков, свидетельствующих о том, что третьи лица вовлечены в потенциально незаконные действия и могут использовать в этих целях всемирно известную компанию. Об этом свидетельствуют базисные принципы Cargill, передает УНН.
"Оказание помощи третьим лицам в незаконной деятельности может нанести ущерб нашей репутации и привести к серьезным правовым последствиям, как для соответствующего сотрудника, так и в целом для компании Cargill, включая выплату сумм, которые мы помогли получить или скрыть третьим лицам", - говорится в документе.
Ранее УНН сообщал, что украинская "дочка" Cargill сотрудничает с компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют обязательств перед кредиторами. Такой в частности является компания "Рантье" (группа KSG Agro), которая по данным УНН, получила от Cargill недавно товарный кредит. В целом можно говорить о том, что украинская "дочка" Cargill может поддерживать те компании, которые числятся в "черных" списках банков из-за неблагонадежности.
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Также в базисных принципах Cargill отмечено, что все их структуры, где бы они ни находились, должны соблюдать законы.
"Соблюдение закона является основой, на которой строится наша репутация и руководящие принципы. Будучи глобальной организацией, осуществляющей свою деятельность по всему миру, мы обязаны соблюдать все законы, применяемые к нашим деловым операциям", - говорят принципы.
Однако судебный реестр Украины указывает об обратном: украинская "дочка" Cargill нередко является фигурантом государственных расследований, в том числе по факту уклонения от уплаты налогов.