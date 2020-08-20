"Віддавати будемо землею": українці стурбовані запозиченням грошей у американської компанії Cargill
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Відкриття ринку землі заплановано на 1 липня 2021 року. Але на той час вона вже може виявитися у руках американської корпорації Cargill, яка зараз активно кредитує уряд України. Про це у своєму Facebook написав політик В'ячеслав Азаров.
"Український уряд взяв черговий кредит у 250 млн. євро (в загальному за рік - 0,5 млрд) під великі відсотки у корпорації Cargill, що є одним зі світових продовольчих гігантів зі штаб-квартирою у США", - пише Азаров.
Експерт нагадав, що свого часу одеські міськради розраховувалась за кредитами об'єктами комунальної власності. Схема була заздалегідь обговорена і відома як позичальнику, так і кредитору.
"Так йшов тіньовий продаж майна одеситів. І тут неважко здогадатися, що в обхід закону режим Зеленського вже продає українську землю американській продовольчій ТНК", - переконаний Азаров.
Свої побоювання щодо кредитування у приватній американській корпорації висловлюють і економісти. Вони, перш за все, вказують на те, що новий кредит Cargill обійдеться українцям ще дорожче, ніж торішній - американці підвищили свої процентні ставки. Також вони кажуть про те, що кредити Cargill обходяться Україні в два рази дорожче, ніж ОВДП (розміщення держоблігацій).
Раніше в УНН повідомлялося, що американський Cargill не раз підозрювався органами України у схемах несплати податків, а також співпраці з фіктивними і "сірими" агрокомпаніями.