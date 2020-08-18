Правительство Украины взяло "дорогой" кредит у Cargill вопреки собственной стратегии уменьшения госдолга - эксперт

Отметим, что за последний год Украина дважды привлекала кредиты от частной компании Cargill. Так, в октябре 2019 года речь шла о двух кредитах на общую сумму около 250 млн евро: на два года под 5,15% годовых и на пять лет под 6,25% годовых. На днях Кабмин вновь одобрил привлечение кредитов от Cargill, на общую сумму до 250 млн евро: на три года под 5,95% годовых и на пять лет под 6,85% годовых.

"Следует отметить, что процентные ставки выше, чем были в прошлом году. Вопреки тому, что у нас есть Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019 - 2022 годы, согласованная Минфином. Суть стратегии заключается в приоритете по замене валюты кредитования на национальную единицу, в снижении процентных ставок, увеличении сроков и в изменении структуры долга с международного на внутренний. Непонятно, почему вопреки стратегии, утвержденной Минфином, правительство все же берет такие средства в долг от Cargill", - говорит специалист.

Эксперт напомнил, что параллельно Украина размещает облигации внутреннего госзайма. Ставки по валютным ОВГЗ, которые размещает Правительство, ниже, чем проценты по кредитам Cargill.

"Тем более, что при привлечении облигаций внутреннего займа нет проблем с их размещением - практически все облигации достаточно хорошо реализуются на рынке. Поэтому привлечение четверть миллиарда очередного кредита от Cargill выглядит странным на фоне не исчерпанного потенциала ОВГЗ", - добавил он.

За год процентные ставки по кредитам Cargill выросли примерно на 0,7%. В денежном выражении это около 1,5 млн долл., или 40 млн грн в год, говорит Медвидь.

"Средства лишними для Украины не будут. По моему мнению, теперь Минфин, которому КМУ поручил привлечь кредиты от Cargill, должен мотивировать рациональность таких кредитов. С точки зрения роста процентных ставок и нарушения принципов стратегии уменьшения госдолга", - добавил эксперт.

По данным СМИ, каждый трудоспособный украинец уже должен кредиторам около 150 тыс. грн.

Ранее УНН сообщал, что американская корпорация Cargill занимается в Украине сельхоздеятельностью и не раз попадала в скандалы. В частности Cargill был уличен в схемах уклонения от уплаты налогов и незаконной сделке по кредитам Дельта Банка, в результате которой вкладчики потеряли деньги.



Также сообщалось, что Cargill предоставляет товарные кредиты агропредприятиям, которые уклоняются от уплаты налогов, что способствует подпитке "черного" сектора АПК.