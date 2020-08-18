Уряд України взяв "дорогий" кредит у Cargill всупереч власній стратегії зменшення держборгу - експерт

Зазначимо, що за останній рік Україна двічі залучала кредити від приватної компанії Cargill. Так, у жовтні 2019 року йшлося про два кредити на загальну суму близько 250 млн євро: на два роки під 5,15% річних і на п'ять років під 6,25% річних. Днями Кабмін знову схвалив залучення кредитів від Cargill, на загальну суму до 250 млн євро: на три роки під 5,95% річних і на п'ять років під 6,85% річних.

"Слід зазначити що відсоткові ставки вищі, ніж були у минулому році. Всупереч тому, що у нас є Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019 – 2022 роки, погоджена Мінфіном. Суть стратегії полягає у пріоритеті щодо заміни валюти кредитування на національну одиницю, у зниженні відсоткових ставок, збільшенні термінів і у зміні структури боргу з міжнародного на внутрішній. Незрозуміло, чому всупереч стратегії, яка затверджена Мінфіном, уряд все-таки бере такі кошти у борг від Cargill", - каже фахівець.

Експерт нагадав, що паралельно Україна розміщує облігації внутрішньої держпозики. Ставки за валютними ОВДП, які розміщує Уряд, є нижчими, аніж відсотки по кредитах Cargill.

"Тим більше, що при залученні облігацій внутрішньої позики немає проблем з їх розміщенням - фактично всі облігації досить добре реалізуються на ринку. Тому залучення чверть мільярду чергового кредиту від Cargill виглядає дивним на тлі не вичерпаного потенціалу з ОВДП", - додав він.

За рік відсоткові ставки по кредитах Cargill зросли приблизно на 0,7%. У грошовому вираженні це близько 1,5 млн дол., або 40 млн грн на рік, каже Медвідь.

"Кошти зайвими для України не будуть. На мою думку, тепер Мінфін, якому КМУ доручив залучити кредити від Cargill, повинен мотивувати раціональність таких кредитів. З точки зору зростання відсоткових ставок і порушення принципів стратегії зменшення держборгу", - додав експерт.

За даними ЗМІ, кожен працездатний українець уже винен кредиторам близько 150 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що американська корпорація Cargill займається в Україні сільгоспдіяльністю і не одноразово потрапляла у скандали. Зокрема Cargill був викритий у схемах ухилення від сплати податків і незаконній оборудці за кредитами Дельта Банку, у результаті якої вкладники втратили гроші.



Також повідомлялось, що Cargill надає товарні кредити агропідприємствам, які ухиляються від сплати податків, що сприяє підживленню "чорного" сектору АПК.