Уряд України взяв "дорогий" кредит у Cargill всупереч власній стратегії зменшення держборгу - експерт

ukru
19 березня, 18:42 • 36371 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 77614 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87102 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112092 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118753 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116496 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151585 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125011 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124727 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123877 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 25857 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 28914 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 34636 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 29412 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 30534 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79341 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102365 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83512 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151585 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51245 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58618 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107743 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126015 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125423 перегляди
Актуальне
Уряд України взяв "дорогий" кредит у Cargill всупереч власній стратегії зменшення держборгу - експерт

Уряд України взяв "дорогий" кредит у Cargill всупереч власній стратегії зменшення держборгу - експерт

Київ • УНН

 • 15071 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Залучення об'ємних валютних кредитів від закордонних партнерів суперечить Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2019 – 2022 роки. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Віктор Медвідь, коментуючи погоджену урядом України позику від американської корпорації Cargill.

Зазначимо, що за останній рік Україна двічі залучала кредити від приватної компанії Cargill. Так, у жовтні 2019 року йшлося про два кредити на загальну суму близько 250 млн євро: на два роки під 5,15% річних і на п'ять років під 6,25% річних. Днями Кабмін знову схвалив залучення кредитів від Cargill, на загальну суму до 250 млн євро: на три роки під 5,95% річних і на п'ять років під 6,85% річних.

"Слід зазначити що відсоткові ставки вищі, ніж були у минулому році. Всупереч тому, що у нас є Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019 – 2022 роки, погоджена Мінфіном. Суть стратегії полягає у пріоритеті щодо заміни валюти кредитування на національну одиницю, у зниженні відсоткових ставок, збільшенні термінів і у зміні структури боргу з міжнародного на внутрішній. Незрозуміло, чому всупереч стратегії, яка затверджена Мінфіном, уряд все-таки бере такі кошти у борг від Cargill", - каже фахівець.

Експерт нагадав, що паралельно Україна розміщує облігації внутрішньої держпозики. Ставки за валютними ОВДП, які розміщує Уряд, є нижчими, аніж відсотки по кредитах Cargill.

"Тим більше, що при залученні облігацій внутрішньої позики немає проблем з їх розміщенням - фактично всі облігації досить добре реалізуються на ринку. Тому залучення чверть мільярду чергового кредиту від Cargill виглядає дивним на тлі не вичерпаного потенціалу з ОВДП", - додав він.

За рік відсоткові ставки по кредитах Cargill зросли приблизно на 0,7%. У грошовому вираженні це близько 1,5 млн дол., або 40 млн грн на рік, каже Медвідь.

"Кошти зайвими для України не будуть. На мою думку, тепер Мінфін, якому КМУ доручив залучити кредити від Cargill, повинен мотивувати раціональність таких кредитів. З точки зору зростання відсоткових ставок і порушення принципів стратегії зменшення держборгу", - додав експерт.

За даними ЗМІ, кожен працездатний українець уже винен кредиторам близько 150 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що американська корпорація Cargill займається в Україні сільгоспдіяльністю і не одноразово потрапляла у скандали. Зокрема Cargill був викритий у схемах ухилення від сплати податків і незаконній оборудці за кредитами Дельта Банку, у результаті якої вкладники втратили гроші. 

Також повідомлялось, що Cargill надає товарні кредити агропідприємствам, які ухиляються від сплати податків, що сприяє підживленню "чорного" сектору АПК. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11