Эксперт сомневается, что кредитор правительства Cargill вернет средства вкладчикам ликвидированного "Дельта Банка"

По его словам, Cargill был владельцем существенного участия в банке. И, согласно действующему законодательству, несет ответственность за доведение банка до неплатежеспособности.

"Cargill отвечает всем своим имуществом, всеми своими активами, в частности, в соответствии со статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов", и в соответствии со статьей 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". По выводу средств: насколько мне известно, там были взаиморасчеты. Cargill имел на счетах в "Дельта Банке" кредитные средства, которые были обеспечены активами банка. И если рядовой вкладчик 200+ или меньше не имел возможности покрыть риски своим имуществом, то в Cargill такая возможность была. Поэтому активы банка выступали обеспечением выполнения обязательств перед Cargill, а не рядовыми вкладчиками", - рассказал он.

Гарус добавил, что теперь Cargill должен вернуть банку выведенные средства. Компания имеет на это два месяца.

"Банк находится на финальной стадии процедуры ликвидации. Имущество продается, в октябре-месяце у них заканчивается 5-летний срок на процедуру ликвидации. По факту Cargill должен нести ответственность как акционер, как владелец существенного участия. Я более чем уверен, что есть документы, подтверждающие, что действия Cargill или непосредственно руководство компании привели к неплатежеспособности банка. Перспектива следующего характера - исключительно в судебной плоскости взыскать средства с Cargill в интересах кредиторов "Дельта Банка", - добавил Гарус.

Напомним, правительство Украины сообщило, что взяло в долг у Cargill 250 млн евро под проценты, которые выше прошлогодних.

В то же время, незаконными признали соглашения между Cargill и должниками "Дельта Банка", которые корпорация "провернула" за месяц до ликвидации собственного банка. Сумма, которую вывел Cargill из банка в ущерб вкладчикам - достигает более 100 млн долларов.