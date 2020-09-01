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Эксперт сомневается, что кредитор правительства Cargill вернет средства вкладчикам ликвидированного "Дельта Банка"

Киев • УНН

 • 11677 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кредитор правительства - частная американская корпорация Cargill должен вернуть средства "Дельта Банка", которые он вывел за месяц до ликвидации финучреждения. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физических лиц Максим Гарус.

Эксперт сомневается, что кредитор правительства Cargill вернет средства вкладчикам ликвидированного "Дельта Банка"

По его словам, Cargill был владельцем существенного участия в банке. И, согласно действующему законодательству, несет ответственность за доведение банка до неплатежеспособности.

"Cargill отвечает всем своим имуществом, всеми своими активами, в частности, в соответствии со статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов", и в соответствии со статьей 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". По выводу средств: насколько мне известно, там были взаиморасчеты. Cargill имел на счетах в "Дельта Банке" кредитные средства, которые были обеспечены активами банка. И если рядовой вкладчик 200+ или меньше не имел возможности покрыть риски своим имуществом, то в Cargill такая возможность была. Поэтому активы банка выступали обеспечением выполнения обязательств перед Cargill, а не рядовыми вкладчиками", - рассказал он.

Гарус добавил, что теперь Cargill должен вернуть банку выведенные средства. Компания имеет на это два месяца.

"Банк находится на финальной стадии процедуры ликвидации. Имущество продается, в октябре-месяце у них заканчивается 5-летний срок на процедуру ликвидации. По факту Cargill должен нести ответственность как акционер, как владелец существенного участия. Я более чем уверен, что есть документы, подтверждающие, что действия Cargill или непосредственно руководство компании привели к неплатежеспособности банка. Перспектива следующего характера - исключительно в судебной плоскости взыскать средства с Cargill в интересах кредиторов "Дельта Банка", - добавил Гарус.

Напомним, правительство Украины сообщило, что взяло в долг у Cargill 250 млн евро под проценты, которые выше прошлогодних.

В то же время, незаконными признали соглашения между Cargill и должниками "Дельта Банка", которые корпорация "провернула" за месяц до ликвидации собственного банка. Сумма, которую вывел Cargill из банка в ущерб вкладчикам - достигает более 100 млн долларов.

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