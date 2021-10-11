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Экс-владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн

Экс-владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 35374 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Экс-владельцу “Дельта банка” Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Николае Лагуне.

Цитата

“Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО „Дельта банк“. Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен”, — написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

“Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил — „выгодную“ сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основаная владельцем ПАО „Дельта Банк“, директор которой по совместительству занимал в Банке административную должность”, — рассказала Венедиктова.

Венедиктова отметила, что в этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

“Ничтожность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства”, — добавила она.

Генпрокурор утверждает, что также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По ее словам, по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

“Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков”, — написала Венедиктова.

Также она отметила, что прокуроры вручили владельцу “Дельта банка” ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Кроме того, Генпрокурор рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО “Банк “Финансы и кредит” собраны доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

“Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 мдрл. грн., принадлежавших ОАО „Брокбизнесбанк“ и Национальному банку Украины. Владельцу банка и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленную экспертным путем сумму убытков в 866 млн грн”, — написала Венедиктова.

Дополнение

Бывшие совладельцы “Дельта Банка”: Николай Лагун и американская корпорация Cargill — фигуранты уголовного производства, в частности — по факту незаконных сделок “схлопывания” между Cargill и должниками банка: “Яблочным даром”, “Ильичевским зерновым терминалом” и “Стройбуд Ильичевском”.

Cargill должен вернуть выведенные из банка деньги (более 100 млн долларов) в течение двух недель, до полной ликвидации “Дельта Банка”.

В то же время, в июле Cargill предоставил заем правительства в 250 млн евро под процентные ставки, которые выше прошлогодних.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил заместитель председателя совета директоров “Дельта Банка” Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег “Дельта Банка” в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюра объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

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