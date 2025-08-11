Споживання електрики росте, потрібна економія ввечері - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні зросло на 6,8% через погодні умови, що знизили ефективність сонячних електростанцій. Укренерго закликає економити з 17:00 до 22:00, не вмикаючи потужні прилади одночасно.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, слід економити з 16:00 до 22:00. Негода знеструмила 111 населених пунктів у семи областях. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 11 серпня, станом на 9:30, воно було на 6,8% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причиною таких змін називають хмарну погоду та дощ на значній території України. Що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
10 серпня добовий максимум споживання був увечері - на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі.
Тим часом українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, як вказано, тривають.
"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.
Водночас у Міненерго зазначили, що "станом на 11 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".
Негода
Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) - на ранок, як повідомляється, повністю або частково були знеструмлені 111 населених пунктів у семи областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби.
