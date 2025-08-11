$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 3938 перегляди
05:15 • 27424 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Ексклюзив
06:00 • 20506 перегляди
9 серпня, 13:49 • 167351 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
05:15 • 27424 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 34030 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 89057 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 167351 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 121354 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 291027 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 162498 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 358661 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 4104 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20640 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 27545 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 358720 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 234359 перегляди
Споживання електрики росте, потрібна економія ввечері - Укренерго

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зросло на 6,8% через погодні умови, що знизили ефективність сонячних електростанцій. Укренерго закликає економити з 17:00 до 22:00, не вмикаючи потужні прилади одночасно.

Споживання електрики росте, потрібна економія ввечері - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, слід економити з 16:00 до 22:00. Негода знеструмила 111 населених пунктів у семи областях. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 11 серпня, станом на 9:30, воно було на  6,8% вищим,  ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причиною таких змін називають хмарну погоду та дощ на значній території України. Що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

10 серпня добовий максимум споживання був увечері - на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

Тим часом українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, як вказано, тривають.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

Водночас у Міненерго зазначили, що "станом на 11 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".

Негода

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) - на ранок, як повідомляється, повністю або частково були знеструмлені 111 населених пунктів у семи областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби.

Через негоду перебої зі світлом у шести областях11.08.25, 08:58 • 1994 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна