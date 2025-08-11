Потребление электроэнергии растет, нужна экономия вечером – Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 6,8% из-за погодных условий, снизивших эффективность солнечных электростанций. Укрэнерго призывает экономить с 17:00 до 22:00, не включая мощные приборы одновременно.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, следует экономить с 16:00 до 22:00. Непогода обесточила 111 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 11 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 6,8% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причиной таких изменений называют облачную погоду и дождь на значительной территории Украины. Что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.
10 августа суточный максимум потребления был вечером - на 1,6% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.
Тем временем украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, как указано, продолжаются.
"Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 17:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.
В то же время в Минэнерго отметили, что "по состоянию на 11 августа система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".
Непогода
Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) - на утро, как сообщается, полностью или частично были обесточены 111 населенных пунктов в семи областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий. Запитка всех обесточенных абонентов ожидается до конца текущих суток.
Из-за непогоды перебои со светом в шести областях11.08.25, 08:58 • 1992 просмотра